個唱拒請MC張天賦任嘉賓 洪嘉豪預告有大驚喜

【晴報專訊】洪嘉豪（Kaho）將於下月12及13日假西九舉行戶外演唱會，首次挑戰個人演唱會，Kaho對舞台、服裝、嘉賓及歌單等都親力親為，希望做到盡善盡美，同時令他壓力大增︰「要唱20多首歌係吃力嘅，最擔心用錯聲影響演出，所以不容有失。」

洪嘉豪繼上月與MC張天賦在九展舉行音樂會後，相隔不足兩個月便開個唱，Kaho直言戶外騷是他夢寐以求的，所以幾乎每一個細節都參與，並努力向公司爭取各種要求，只為入場每位觀眾都能享受其中。他指服裝方面交給形象設計師到巴黎為他搜羅，「我對服裝要求係比較麻煩，啲衫唔可以太臃腫，因為表演時會出好多汗，我又唔鍾意着背心同短褲，唔會刻意去騷肌，去健身係為健康。」

Kaho坦言連唱20多首歌是一個大挑戰。

力撐粉絲善侍應援物





Kaho忙於籌備演唱會，同期又與張敬軒拍攝電影。（影片截圖）



Kaho預告個唱有驚喜，不過笑言未必人人接受到，「但都要賣下關子先，總之係音樂上嘅驚喜。」他坦言距離演唱會「時日無多」，感到非常驚恐︰「得番唔係好多時間，呢排仲同張敬軒、魏浚笙拍戲，只可以趁空檔排舞同練歌。不過好開心好多前輩教識我好多嘢，又鼓勵我盡情發揮喜劇細胞。」

Kaho指MC明年開騷，會買飛支持兄弟。（資料圖片）

Kaho和MC早前因助手的惹火言論而傳不和，兩人澄清兄弟情不變；但Kaho揚言不會邀請MC做嘉賓，「我哋啱啱先一齊開騷，相信觀眾想睇我同其他歌手合作多啲，所以今次未必搵佢，但佢一定會嚟支持我。」此外，MC助手YeeYee早前狠批Kaho的歌迷會應援物很不環保，對此Kaho十分維護粉絲︰「我相信歌迷對啲應援物好珍而重之，會攞番屋企擺或者放喺公司枱面，絕對唔會浪費。」