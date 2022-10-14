性感回歸認續約留低 高海寧︰我同TVB合作密切

【晴報專訊】久未露面的高海寧（高Ling）前晚現身電視城，為《香港小姐再競選》任評判。早前盛傳有意離巢無綫的高Ling，接受本報訪問時大方承認已跟公司「傾掂數」留低，更笑言彼此合作非常順利。

高Ling前晚低胸現身，比參賽者更加吸睛。



高海寧、葉念琛、陳曉東（東東）、袁偉豪及蘇韻姿等前晚錄影《香港小姐再競選》，東東獲愛妻王妤嫻陪同到場。曾在08年港姐競選中贏得「旅遊大使獎」及殺入最後五強的高Ling，擔任大會評判之一，她更酥胸半露現身，搶盡風頭。早前有傳高Ling因拒絕續約，即被飛出合拍劇《隱娘》，但她從內地工作回港後，即為劇集《童時愛上你》宣傳，可見她跟無綫關係良好。

陳曉東獲太太做「跟得夫人」，乘機大曬恩愛。



無膽再選港姐



前晚高Ling接受本報訪問，對於是否跟無綫合約已「傾掂數」，她笑言︰「係呀係呀！我哋合作密切，好順利。（嚟緊繼續見到你？）會呀！」近期無綫多位資歷較深女藝員，包括視后唐詩詠及胡定欣等相繼離巢，今次高Ling留低，相信可緩解「花旦荒」。另外，問到高Ling可有膽量再選港姐？她笑言未必有勇氣︰「我好佩服佢哋（參賽者），頭先睇完綵排，見到佢哋好認真，努力keep fit，狀態好好，希望錄影時佢哋有好表現。（咁多年最難keep係咩？）係初衷，再參選即係重新將自己所有嘢拎出嚟畀網民、評判睇，就係對呢一行有追求同熱誠！」

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