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14/10/2022

推6分鐘加長版 黃子華拉隊直播許7000萬承諾

#黃子華 #飯戲攻心
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　　【晴報專訊】由黃子華、鄧麗欣（Stephy）、張繼聰、王菀之（lvana）、陳湛文及林明禎主演的電影《飯戲攻心》，累積票房達6,280萬元，登香港史上港產片票房第三位；前晚子華拉隊開直播答謝大家，導演陳詠燊（Sunny）宣布加推長達六分鐘的超級彩蛋，希望再拉高票房。

 

子華終洗去「票房毒藥」稱號。

《飯戲攻心》打破周星馳《功夫》紀錄，眾演員都感到好夢幻。


　　前晚《飯戲攻心》一眾演員在FB直播舉行的答謝大會上，「二佬」張繼聰因感染新冠肺炎而缺席，戲中「大佬」黃子華義不容辭頂替︰「我唔識唱歌，如果唔係頂埋佢喺旺角麥花臣個騷。」眾人對《飯》片的票房成績皆異口同聲表示感恩，子華笑言對數字看不透，感覺很虛無，但就許下承諾︰「香港票房毒藥出名有兩位，一位係發哥（周潤發），另一個係我，如果票房有7,000萬，到時我就話畀大家聽呢個過程嘅心情。」

 

前晚導演陳詠燊及一眾演員開直播答謝大家支持。


　　為回饋觀眾支持，導演陳詠燊宣布加推長達六分鐘的超級彩蛋，將於本周六（15日）起在片尾播出，「六分鐘的加長版都係我親手剪，當中剪輯咗四場從未曝光嘅戲份，六位主要演員都有戲，絕對唔係柴娃娃，而係每個角色都有較深入嘅一面。電影海報上面，六個一齊睇電視嘅鏡頭，原片係無，依家可以重見天日。」

建議林明禎性感獻唱

　　王菀之亦響應子華，指若票房達7,000萬，她會為電影創作新歌，林明禎則會演唱電影主題曲《狠愛狠愛你》。陳湛文即建議明禎可着動漫人物綾波麗的性感服裝演唱，自己則派出女兒着泳衣代父謝票，相當搞笑。

 

轉載自: 晴報

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