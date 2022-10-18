宣布全面復工 50歲陳慧琳零瑕疵靚爆鏡

【晴報專訊】有線寬頻旗下的免費電視77台（前名香港開電視），今日起正式改名為HOY TV及使用新台徽，並舉行大型記者會，邀得陳慧琳（Kelly）出任主禮嘉賓。踏入50歲的Kelly穿上露背裙，保持凍齡美貌及fit爆身形，靚絕全場。她笑言工作將重新啟航，並透露已錄製新歌。

Kelly昨日以fit爆姿態示人，露出白滑玉背。

陳慧琳昨日穿上酒紅色吊帶露背裙，獲網民封為凍齡女神的她露出白滑美背，臉上不見一絲皺紋，加上一頭烏黑長髮，狀態大勇。Kelly指電視台百花齊放，對台前幕後都是好事，因為人人有工開，藝人亦多了宣傳平台。近年養尊處優及湊仔的她將全面復工︰「重新啟航啦！下星期會去新加坡參加一個音樂節，另外我錄咗好多歌，最近又排舞。我以為疫情下有做運動都夠，但應付唔到台上舞步，要不停跳，搞到扭親頸同條腰。」

Kelly昨日以fit爆姿態示人，露出白滑玉背。

Kelly與不少香港人一樣，眼見近日世界各地放寬出入境防疫措施，她亦心郁郁想去日本或歐洲旅行，但因機票太貴，所以希望聖誕期間能出埠工作，便可順道一家去旅行。不少同期歌手紛紛開騷，問Kelly是否準備明年開紅館演唱會？她表示仍未入紙申請檔期，又說︰「其實都未落實幾時開騷，但要先撻番著個引擎，雖然已經回復七成，但筋腱都要再重新練番，否則我啲筋會斷晒。」

（左起）周勵淇、泳兒、Kelly及陳柏宇等出席記者會。

昨日HOY TV介紹多個全新節目，包括離巢無綫的歐陽偉豪（Ben Sir）倒戈與七仙羽合作、踢爆大小蠱惑騙案的《Ben Sir騙術奇談》、周勵淇及湯怡主持的《星媽教育地圖》、大型煮食節目《全球100個廚師》，以及《Summer Girls 2023》選舉等。

余詠珊欲製作型男選舉

HOY TV選秀節目《就是青春》總動員撐場。

好好製作集團有限公司行政總裁余詠珊表示，HOY TV除製作資訊、飲食及旅遊節目外，未來亦會製作自家劇集。問到無綫近期減少飲食節目，是否有意打對台？余詠珊說︰「我覺得飲食節目係香港觀眾放鬆嘅調劑，如果TVB唔做好可惜。」另外，她有感香港娛樂圈欠缺男星，所以構思明年製作《香港型男競選》，是否狙擊TVB《香港先生選舉》？她否認說︰「任何節目我都想做。」

陳思圻昨日以低胸打扮現身。