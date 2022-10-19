  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
時事要聞FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

19/10/2022

獲頒亞洲影壇傑出成就獎 古天樂宣布與「高達之父」出漫畫

#明日戰記 #古天樂
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】古天樂前晚再為電影《明日戰記》到戲院謝票，適逢是他的農曆生日，他認為是最好的慶祝活動。早前揚言票房過7,000萬元便有喜訊公布，前晚古仔透露剛從日本返港，此行跟「高達之父」大河原邦男洽談聯乘計劃，將會合作推出漫畫。

 

古仔指謝票後回家跟家人食飯。

 

　　古天樂有份投資、監製及主演的香港首部科幻片《明日戰記》，票房衝破7,300萬元，前晚古仔親身出席麥當勞包場的戲院謝票，他透露日後會繼續出席包場謝票，一再感謝各界支持。古仔透露上周缺席張家輝現身的謝票活動，是因為親赴日本跟不同單位洽談合作。他指最令人振奮的消息是：「主要係為『天下一』未來10至20年嘅合作計劃，希望可以創造一個機甲世界，同大河原老師會合作出漫畫，會唔會拍成電影呢？仲係言之尚早。未來唔止機甲，成個科幻世界可以好大，好多唔同元素。」

 

　　此外，《明日戰記》早前獲邀成為英國《倫敦東亞電影節》的閉幕電影，而古仔則獲頒「亞洲影壇傑出成就獎」，以表揚他對亞洲影壇的貢獻。他透露月底赴英國出席領獎及閉幕禮，並指曾跟主辦單位商量加場，希望讓更多人認識香港製作的首部科幻片。

 

舊曆生日謝票夠喜慶

 

前晚謝票適逢是古仔農曆生日，麥當勞方面為古仔慶生，全場合唱生日歌。

 

　　提到謝票撞正古仔的農曆生日，他表示生日願望最重要身體健康，至於會否希望電影票房衝破一億，他笑言︰「盡力做啦！」他透露生日慶祝活動，一如以往都是回家吃飯︰「都係成家人木口木面影張相，都好似愛登士家庭咁，呢個係傳統，唔可以打破。」本月21日踏入52歲的古仔指只記得西曆生日，全靠出門口前媽媽提醒，才知是農曆生日。

 

轉載自: 晴報

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#明日戰記 #古天樂

更多世事政情文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【訂閱有賞】10萬訂閱go！賞$50超市禮券

etnet.com.hk