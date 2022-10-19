獲頒亞洲影壇傑出成就獎 古天樂宣布與「高達之父」出漫畫

【晴報專訊】古天樂前晚再為電影《明日戰記》到戲院謝票，適逢是他的農曆生日，他認為是最好的慶祝活動。早前揚言票房過7,000萬元便有喜訊公布，前晚古仔透露剛從日本返港，此行跟「高達之父」大河原邦男洽談聯乘計劃，將會合作推出漫畫。

古仔指謝票後回家跟家人食飯。

古天樂有份投資、監製及主演的香港首部科幻片《明日戰記》，票房衝破7,300萬元，前晚古仔親身出席麥當勞包場的戲院謝票，他透露日後會繼續出席包場謝票，一再感謝各界支持。古仔透露上周缺席張家輝現身的謝票活動，是因為親赴日本跟不同單位洽談合作。他指最令人振奮的消息是：「主要係為『天下一』未來10至20年嘅合作計劃，希望可以創造一個機甲世界，同大河原老師會合作出漫畫，會唔會拍成電影呢？仲係言之尚早。未來唔止機甲，成個科幻世界可以好大，好多唔同元素。」

此外，《明日戰記》早前獲邀成為英國《倫敦東亞電影節》的閉幕電影，而古仔則獲頒「亞洲影壇傑出成就獎」，以表揚他對亞洲影壇的貢獻。他透露月底赴英國出席領獎及閉幕禮，並指曾跟主辦單位商量加場，希望讓更多人認識香港製作的首部科幻片。

舊曆生日謝票夠喜慶

前晚謝票適逢是古仔農曆生日，麥當勞方面為古仔慶生，全場合唱生日歌。

提到謝票撞正古仔的農曆生日，他表示生日願望最重要身體健康，至於會否希望電影票房衝破一億，他笑言︰「盡力做啦！」他透露生日慶祝活動，一如以往都是回家吃飯︰「都係成家人木口木面影張相，都好似愛登士家庭咁，呢個係傳統，唔可以打破。」本月21日踏入52歲的古仔指只記得西曆生日，全靠出門口前媽媽提醒，才知是農曆生日。