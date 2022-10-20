提黃心穎即落閘 許志安承諾100%珍惜身邊人

【晴報專訊】19年「安心事件」後，許志安事業插水，今年三月他加盟環球唱片，最近推出新歌。前晚他到ViuTV錄影《CHILL CLUB》，作為復出頭炮。有機會再唱歌，安仔十分珍惜，亦會好好珍惜身邊人，相信所指的正是太太鄭秀文。但當被問及黃心穎，安仔即封嘴。

安仔暫未有紅館開騷計劃，只想做好音樂。

許志安前晚為ViuTV音樂節目《CHILL CLUB》錄影，對上一次公開露面已是兩年多前的事，安仔指經過沉澱後，現在心態和狀態都完全準備好。提到之前太太鄭秀文提醒他要自己執生，安仔聞言笑了笑：「其實有機會出番嚟唱歌，一定會好好珍惜，要比以前付出多100倍、1000倍嘅努力。」他直言除了珍惜工作機會，會更珍惜所有身邊人，感謝家人及歌迷，會做好自己去報答他們。

提到最近的線上音樂會，由於太久未有公開演唱，安仔坦言感到擔心。問到新歌《人與人之間》是否其寫照？他說︰「一部分啦，首歌係講人生，當我睇到啲歌詞都好感動，試唱嘅時候我同自己講對珍惜嘅人要多啲聯絡，（最珍惜邊個？）個個都珍惜，特別係父母。」

拒祝福黃心穎泥鯭

安仔前晚現身時，左手戴住結婚戒指。

安仔正式復出，會否擔心外界會有很多反對聲音？他表示只能盡力做好自己。提到他曾在記者會上哭住指自己是一個「壞了的人」，現在是否已修理好？安仔表示︰「你哋感受下囉。」本來表現從容的安仔，被問及可有留意黃心穎與黎萬宏（泥鯭）的戀情？安仔不欲多談，只說︰「無再留意啦，希望事過境遷，即係要向前看。（對二人送上祝福？）唔好講番以前啦。」答時一臉尷尬。