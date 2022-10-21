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21/10/2022

趁日籍妻子生日公開示愛 吳業坤與老婆視像乾杯慶祝

#吳業坤 #濱口愛子
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　　【晴報專訊】吳業坤（坤哥）今年五月跟日本藝人濱口愛子閃婚，昨日是愛子的28歲生日，身在內地拍劇的坤哥，特別在社交網以日文發帖向愛妻送祝福。坤哥昨日接受本報訪問時，透露跟太太已分隔兩地四個月，前晚亦只能透過視像跟太太遙距乾杯，雖然簡單，但夠晒情深。

 

愛子拍攝婚照時為坤哥清理眼屎，細心又溫馨。（IG圖片）

 

　　吳業坤與濱口愛子結婚後，愛子嫁雞隨雞，跟隨坤哥回港生活；其後坤哥北上拍攝無綫劇集《香港人在北京》，未能在太太身邊，陪她共度婚後第一個生日。為了彌補這份失落，坤哥前晚在社交網上載婚照花絮相，相中沒有公開太太美貌，但二人互動溫馨，愛子更疑似為老公「抹眼屎」。坤哥以日文留言︰「生日快樂，謝謝你一直照顧我。對不起，我讓妳孤單這麼久了，所以請等我一下。我非常愛你（尷尬）！」之後又搞笑說︰「你有眼屎呀！生日快樂！」

 

坤哥刻意遮掩太太靚樣。（IG圖片）

 

 

愛子正適應香港生活

 

愛子到北角欣賞光影藝術展覽。（IG圖片）

 

　　不少網民留言祝賀，又大讚愛子身材好，由於坤哥未有po老婆靚樣，引起網民「鼓譟」表示「我唔係想睇你個樣呀」、「Happy Birthday坤嫂，想睇你嘅靚樣呀」。坤哥昨日接受本報電話訪問，問他如何跟太太慶祝？他說︰「視像同太太乾杯，因為我仲喺內地開工。」他透露與愛子已分隔異地四個月，目前老婆仍在適應香港環境，待她習慣本地生活後，才決定未來方向，坤哥說︰「有屋企人、貓貓同朋友陪佢，所以十分好。」事實上，愛子不時在社交網分享去大牌檔、街市等地方，日前亦到北角欣賞光影藝術展覽，並拍下不少靚相，似乎已日漸適應香港生活。

 

轉載自: 晴報

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