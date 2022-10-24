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24/10/2022

險被唐詩詠踢中要害 陳展鵬：我仲想生多個

#超能使者 #唐詩詠 #陳展鵬 #陳山聰
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　　【晴報專訊】台慶劇《超能使者》演員陳展鵬、唐詩詠及陳山聰等，昨日到荃灣出席宣傳活動。眾人玩遊戲時，唐詩詠差點以「撩陰腿」踢中展鵬要害，事後展鵬笑言女兒「小豬比」想要弟妹：「真係要生多個都無問題。」

 

詩詠起飛腳時，幾乎踢中展鵬的重要部位。

 

　　早前離港四個月拍劇集《香港人在北京》的陳展鵬，笑言非常掛念香港，幸好他帶妻女北上同行。他說：「之前喺香港因為工作關係，反而少啲時間陪個女，但今次北上對住個女耐咗，覺得佢真係大個咗。」他大讚老婆單文柔此行雖然無工人姐姐幫手，但湊女依然得心應手：「太太完全搞得掂，直頭要加佢人工，啲錢全部入晒佢戶口啦。」

 

詩詠起飛腳時，幾乎踢中展鵬的重要部位。

 

 

　　提到眾人在台上玩遊戲時，展鵬險些被唐詩詠踢中要害，他即緊張說：「我仲想生多個！」問他是否已有造人大計？他笑說：「真係要生多個都無問題，我依家仲係青年，仲後生嘛。其實個女都話想要多個BB，佢仲話如果我哋唔生，佢就自己生，我聽到都嚇一跳。」至於已跟無綫約滿的詩詠，早前在社交網激罕大曬泳照，她承認回復自由身心情舒暢，所以大派福利，但只限肚兜式泳衣。

 

陳山聰狂練米線姐姐口音

 

陳山聰公主抱牛高馬大的劉穎鏇時，完全面不改容。

 

　　同場的陳山聰，則在台上抱起劉穎鏇（Tiffany）玩深蹲，只見他一臉輕鬆，相當厲害。山聰有份演出《超》劇及另一部台慶劇《美麗戰場》，是否準備衝擊視帝？他笑說︰「表格都未有，入咗五強先再問啦！」他笑言在《超》劇行可愛路綫，飾演新移民的他，開拍前幾個月更經常到米線店開餐，務求跟店員姐姐練習口音。他指太太十分配合，夫妻特地以米線姐姐腔傾偈。

 

轉載自: 晴報

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