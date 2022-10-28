生日多驚喜 黃翠如與蕭正楠沙灘漫步

【晴報專訊】黃翠如昨日到海洋公園出席《第27屆海洋公園保育日啟動禮》，即場分享保育的重要性。剛踏入41歲的翠如，獲圈中好友唐詩詠、陳自瑤（Yoyo）及連詩雅（Shiga）先後送上驚喜，不過最開心還是老公蕭正楠安排簡單但浪漫的慶祝活動。

黃翠如放完長假，狀態甚佳。

黃翠如透露在生日前夕，閨密連詩雅及陳自瑤相約她行山慶祝，她表示︰「本來都好sweet，雖然我哋只係行山，但當日行咗入保育區，因為係禁區關係，回程搵唔到車，我哋三個要用手機電筒照明，沿途又擔心差錯腳落山坡，都係一個好好嘅經歷。」翠如笑稱是兩位閨密刻意安排，為她送上驚喜。而另一位好姊妹唐詩詠，則躲在翠如家中廚房，送上驚喜生日蛋糕。翠如坦言本身不喜歡驚喜，但朋友的心思令她感動。

泳照非由老公操刀

蕭正楠趁老婆生日，貼合照放閃。（IG圖片）

問到老公蕭正楠送了甚麼禮物？翠如表示他倆都是沒有物慾的人，老公知道她喜歡某支香水，便買來送給她作為生日禮物。而在生日當天，兩人出外吃飯及行沙灘，雖然簡單但已很滿足。提到她在生日當天發放泳照，被網民指大解放，翠如即表示︰「一啲解放都無，幾個月前去咗馬來西亞探朋友，朋友幫我影呢輯相，其實對我嚟講尺度已經好大，所以一定唔會影裸照。」

翠如在生日當天，激罕貼出泳照，她自嘲身材無睇頭。（IG圖片）

談及生日願望，翠如希望身體健康，事業方面則隨緣。早前因身體狀況而要求放長假，她表示已好好調理身體，工作方便等待公司安排，透露有機會再拍攝旅遊節目。