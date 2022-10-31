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31/10/2022

掹車邊演偶像劇 張繼聰拍《季前賽》與鏡仔共患難

#張繼聰 #季前賽 #MIRROR #Error
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　　【晴報專訊】張繼聰（阿聰）與MIRROR及ERROR成員主演的ViuTV新劇《季前賽》正熱播，現年42歲的阿聰笑言可能是其演藝生涯最後一部偶像劇，「我覺得自己賺咗，幾廿歲仲可以拍到青春偶像劇！今次掹車邊啦，唔係做阿爸嗰啲喎，而係做大哥哥喎，所以覺得無憾，同埋認識咗一班新朋友。」

 

 

　　在《季前賽》中，張繼聰飾演的喪波，本是小巴司機，亦是籃球教練，他集合姜濤、呂爵安（Edan）、邱士縉（Stanley）、郭嘉駿（193）及梁業（肥仔）組成籃球隊痴漢隊，對戰以陳卓賢（Ian）為首的瀚林大學隊。拍攝以運動為題材的劇集，難免要吃苦，每日在片場上跑來跑去，不過阿聰卻樂在其中，「我哋由極凍（天氣）拍到極熱。我哋一月開始拍攝，當時好凍，我哋喺籃球場拍通宵，凍到不堪，佢哋成晚著住件背心走來走去，但埋位時又要噴濕自己扮出汗。我都好辛苦，成晚坐喺度唔郁，每個鏡頭都會拍到我，因為我係教練嘛！」

 

阿聰在劇中帶領雜牌軍「痴漢隊」迎戰大學精英隊，劇情夠晒熱血。

 

拍劇後成為好友

 

阿聰大讚MIRROR及ERROR工作態度認真又勤力，紅得有道理。

 

　　阿聰笑指拍攝後期天氣炎熱，則是另一種辛苦。「大家開工曬足12個鐘，又凍過又熱過，所以拍戲最開心係咁，大家相處好融洽，都想做好件事，真係有種共患難嘅感覺。對我嚟講，呢樣係拍電視劇最大嘅樂趣，係共同回憶，所以有時大家拍完劇就做到friend，又會friend好耐，因為大家經歷過同一樣嘢嘛！」

 

讚姜濤懂應付壓力

 

阿聰指姜濤年僅23歲，處事已有大將之風。（IG圖片）

 

　　今次跟一班年輕偶像合作，阿聰大讚他們很勤力，工作態度很好，球技亦相當不俗。「姜濤係波癡，睇得出佢花咗好多時間練籃球，令我肅然起敬。佢真係喺籃球上有付出、磨鍊過，可能我都係咁樣，我打波就會變咗第二個人，好認真，所以我又幾欣賞佢喎，亦係因為咁，我哋好快就傾得埋。大家覺得佢好成功，好多人都鍾意佢，但其實佢面對好多壓力。佢依家面對嘅，唔係佢呢個年紀應該要面對嘅事，我覺得佢handle（處理）得好好，其實佢哋個個都係。我諗番自己20幾歲嘅時候，都未有事業，乜都未開始；姜濤23歲已經做到咁樣，所以我覺得佢好叻仔。」

 

一眾演員跑足全日拍攝打波戲。

 

　　童星出身的阿聰，演過無數節目、劇集及電影，演藝經驗豐富，但他看到這班年輕一代如此努力，不得不佩服他們，「以佢哋年紀嚟講，真係唔容易，喺拍攝過程佢哋好專業，其實佢哋都好辛苦，因為要拍打籃球嘅場面，閒閒地打12個鐘，每日不停咁走嚟走去，好叻呀，所以佢哋嘅成功，絕對係有原因。」

 

轉載自: 晴報

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