  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
時事要聞FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

01/11/2022

叱咤記招改期MIRROR延後合體 陳卓賢包辦曲詞新歌籲珍惜

#MIRROR #陳卓賢
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】自上月起，男團MIRROR逐步全面復工，繼打頭炮率先推出團歌《We All Are》，上周四李駿傑（Jeremy）推出第三首個人單曲《阿波羅》；陳卓賢（Ian）昨日緊接推出第四首派台歌《地球上的最後一朵花》，他一手包辦作曲、填詞、編曲、監製及主唱，努力成為全能唱作人。

 

Ian昨天推出新歌，首次包辦曲、詞、編、監及主唱。

 

　　陳卓賢（Ian）最新歌曲《地球上的最後一朵花》，首次一手包辦製作，他坦言過程十分艱辛。提及新歌創作靈感時，他表示是來自一晚臨睡前，剛合上眼，腦海彈出一個畫面，就是地球上只剩下剛生長出來的一朵花。Ian代入其中︰「呢朵花以為本來只有佢自己一朵花，慢慢才覺得，世界上一定有其他花。我哋只要好似呢朵花咁諗，改變自己心態，所有嘢就會變好。」Ian更希望喚起大家環保意識，不要剩下一朵花才學懂珍惜。

 

　　今次Ian繼續向全能唱作人的方向進發，他說︰「今次要兼顧好多嘢，用咗好多時間同精力，亦曾陷入迷失。」幸好有黃兆銘（Nick）參與編曲，成為Ian的定心丸。此外，MIRROR自七月演唱會意外，而休團兩個月後，12子已陸續復工，原定今日下午合體出席昂坪市集舉行的《2022年度叱咤樂壇流行頒獎典禮》，但昨日商台公布受不穩定天氣影響，記者會延期，詳情有待公布。

 

MIRROR休團後將合體公開露面，令鏡粉十分期待。（資料圖片）

 

「妹控」呂爵安賀餅印妹成人禮

 

Edan工作再忙，都會為妹妹小如豬慶祝生日。（IG圖片）

 

　　另外，前日是呂爵安（Edan）胞妹小如豬18歲生日，出名「妹控」的Edan百忙中仍抽空為小如豬慶祝生日，並在社交網分享了三張相。相中Edan肉緊地攬實妹妹，又一起嘟嘴賣萌，兩兄妹如餅印一樣。Edan寫道︰「Happy birthday my love #眨下眼18歲#愈嚟愈靚#即係愈嚟愈似我。」小如豬亦有留言︰「揀相標準成謎，thanks bro！」圈中好友魏浚笙（Jeffrey）、岑珈其及毛姐毛舜筠等都有送上生日祝福。

 

轉載自: 晴報

【全新健康知「性」節目】《男男女女‧嘉點情趣》由美女教授與資深電台主持以最專業、客觀、開放角度談性談愛！ ► 立即觀看

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#MIRROR #陳卓賢

更多世事政情文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【訂閱有賞】10萬訂閱go！賞$50超市禮券

etnet.com.hk