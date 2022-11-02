  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
時事要聞FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

02/11/2022

收視稱冠不用裸跑 林敏驄提醒曾志偉找數

#林敏驄 #下流上車族 #曾志偉
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】林敏驄（阿驄）及江美儀主演的話題劇《下流上車族》，收視連番報捷，日前「獎門人」曾志偉向阿驄挑機，將《獎門人》及《下》劇鬥高收視，輸的一方要裸跑。前日無綫公布上周收視報告，《下》收視為23.7點，比《獎》高出0.3點，成為一周收視之冠，昨日阿驄出席宣傳活動時，呼籲志偉「找數」。

 

阿驄和美儀對收視報捷，大感興奮。

 

　　《下流上車族》演員林敏驄、江美儀、郭柏妍及監製關文深等，昨日一起到深水埗參與「愛心同行」派飯活動。談及與曾志偉打賭收視，阿驄得戚表示︰「我哋贏咗《獎門人》、《東張西望》同埋《愛•回家》，好似係曾志偉話要裸跑喎，有片為證。」問到如何叫對方找數？阿驄隨即扮志偉聲線︰「搵到我先得㗎！」在旁的美儀即建議反用裸跑換獎項，阿驄即說︰「裸跑咗唔畀獎咁點算？佢成日講嘢唔算數。」一口咬定對方會走數。

 

郭柏妍減磅著三點式

 

　　此外，昨晚一集美儀僅穿上胸圍性感亮相，原本這場戲她穿上外套，自豪地在街上行走，但當日卻因天雨關係，無法在街上拍攝，於是她主動向導演提議性感演出。問到是否首次只穿胸圍出鏡？阿驄即笑言︰「佢想集集都咁著，我阻止咗，唔會再有下次。」美儀即表示曾任內衣代言人，所以很多人看過，今次更是劇情所需。阿驄即戲言︰「佢份人心地善良，專做助攻嘅角色，所以我哋接受佢有少少瑕疵…走下『波』啦。」美儀聞言即反擊︰「我仲好堅挺，你估你個肚腩咩！」場面搞笑。

 

郭柏妍昨日到深水埗向長者派發飯盒。

 

　　至於劇中阿驄和美儀的大女兒郭柏妍，稍後會有一場三點式嬉水鏡頭，她表示拍攝前戒食澱粉質，成功減掉六磅。她大讚美儀黑絲亮相身形保持得甚好，加上對方為拍劇致周身瘀傷，出心出力，令她很佩服。

 

轉載自: 晴報

【全新健康知「性」節目】《男男女女‧嘉點情趣》由美女教授與資深電台主持以最專業、客觀、開放角度談性談愛！ ► 立即觀看

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#林敏驄 #下流上車族 #曾志偉

更多世事政情文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

「吾港吾知」懷舊美食夜——長知識的歡樂晚宴

etnet.com.hk