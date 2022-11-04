《中年好聲音》有背景參賽者曝光 李玟家姐李思林認壓力大

【晴報專訊】無綫音樂選秀節目《中年好聲音》經過多輪面試後，終選出31位參賽者。昨日節目主持車婉婉聯同評審及參賽者，現身拜神儀式。名單中，多位有背景的參賽者身份曝光，包括有天后李玟（CoCo）家姐李思林（Nancy）、陳欣健女兒陳早怡、「屯門娜娜」董幸兒、鄺文珣丈夫應德榮、「賈名媛」邱芷微、曹敏莉胞妹曹敏寶、「黑妹」李麗霞女兒蔡穎秋及歌手周吉佩等。

婉婉透露是曾志偉邀請她擔任主持，肥媽則是評審之一。

車婉婉今次單人匹馬主持《中年好聲音》，坦言壓力大，為了解各參賽者，她花了一日半時間，看了超過200條海選片段；同時令她想起30年前參加新秀比賽，有感當年很幸福，因為獲家人支持追夢。問到有甚麽貼士給參賽者？婉婉表示︰「揀歌好重要，要清楚自己嘅音域。睇海選片段好多熟口熟面，當年我參加新秀，早怡爸爸陳欣健有份搞；李玟係後我一屆嘅新秀，嗰時仲一齊登台而識得佢家姐Nancy；仲有鄺文珣老公應德榮，平時佢長期靜音，竟然嚟參賽，都好驚喜。」

無通知妹妹參賽

屯門娜娜、陳早怡和Nancy成為焦點。

身為天后李玟的家姐Nancy，坦言因妹之名而感到有壓力，「預咗有人會比較，但我同妹妹把聲截然不同，希望大家畀個機會我。（會否邀請妹妹到場欣賞？）呢排佢比較忙，無同佢講我參賽，我會邀請家姐嚟睇，因為想證明畀家姐知，唔使怕比較嘅。」

至於陳早怡則笑指最後一刻，才通知爸爸陳欣健參加了比賽，她指原本是陪朋友參加，最後卻只有自己入圍。另外，「屯門娜娜」表示收到入圍通知時非常開心，即時向家人報喜，希望參賽時能騷舞技。