《下流上車族》廢青老公為圓夢 關曜儁3度創業開健身室

【晴報專訊】在台慶劇《下流上車族》中飾演「哈比家族」兒子的關曜儁（Leo），在劇中經常跟「老竇」鄧智堅及「老婆」林穎彤搵著數。與角色相反，現實中的Leo勤力如牛，除了當演員，亦兼任健身教練。最近他第三度創業做老闆，全因要支持自己的演員夢。

關曜儁在《下流上車族》中飾廢青老公關偉力，為上公屋一直失業。現實中的Leo卻熱衷做生意，他在19年與友人開設第一間健身室，但因疫情關係，一年後無奈結業。執笠一個月後，他再與友人開設另一間健身室；直至今年八月，他決定自立門戶，投資六位數字開設屬於自己的健身室。Leo坦言是破釜沉舟：「第一次創業我哋欠落好多學生堂數，學生一買就買咗30堂，未上晒堂就結業，迫於無奈下就開第二間健身室還堂。當時流失好多學生，我向佢哋承諾，我會用兩年時間，畀大家更舒適嘅運動體驗，於是就有第三間健身室。」

「哈比家族」Leo、鄧智堅及林穎彤在《下流上車族》中十分搶鏡。（IG圖片）

《流行都市》教運動吸粉絲

快將榮升爸爸的Leo，創業除了為養家，也是為支持自己的演員夢。「我就嚟30歲，成日被『三十而立』呢樣嘢框住，我覺得要養家，就要主動出擊，創業去支持演員夢。」他自爆曾想過離開TVB，「因為拍攝時間好長，健身室團隊又唔係好大，乜都要親力親為，壓力好大…學生畀咗錢，當然想要成效，但拍嘢又無得推…所以人際關係好緊要，要成日呢邊唔該、嗰邊唔該，寧願自己辛苦，瞓少啲。」

Leo曾在健美比賽中獲亞軍。（IG圖片）

皇天不負有心人，入行七年的Leo近年機會不斷，每次拍劇都有發揮空間，又在《流行都市》教做運動︰「因為《流行都市》多咗好多人認得自己，大家話好鍾意睇我教運動，IG粉絲人數都上升。」在《下》劇中，Leo與鄧智堅及林穎彤組成「哈比家族」放笑彈，「呢個組合好搞笑，大家差唔多高，有好得意嘅化學反應，監製都話我哋一齊好嘈！」