容祖兒空降大馬開騷 曬長腿回饋粉絲

【晴報專訊】樂壇天后容祖兒近日衝出香港，到全球七個地方展開世界巡唱。日前祖兒已登陸馬來西亞雲頂舉行首站演出，門票早被搶購一空。當晚祖兒以性感戰衣狂曬長腿，並大唱大跳，獻上《跑步機上》、《隆重登場》等多首經典快歌，令觀眾陷入瘋狂狀態。祖兒眼見粉絲熱情，感動得眼濕濕道︰「終於嚟到馬來西亞！有無現場觀眾本來喺2020年3月21號要嚟？等到今日？」全場觀眾即舉手歡呼。

祖兒開騷前一個月已不斷排舞及修身，難怪身形fit爆。

祖兒搞笑說︰「我心情真係非常興奮，等咗兩年有多，大家有乜變化？肥咗？有咗？我無乜點變係咪？」她感觸道︰「其實疫情呢段日子，每當夜闌人靜、孤單寂寞，都係靠過去回憶同自己講，我要堅持！幾年後一樣有個好騷畀大家睇！」此外，容媽媽跟隨祖兒到大馬，祖兒開騷前特別抽空帶媽媽在吉隆坡歎美食︰「諗住咁耐無去都未必有人認得我，點知最後係無人唔認得我，我係咪好傻？」

祖兒帶媽媽品嘗漢堡包及薯條，十分孝順。