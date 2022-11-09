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09/11/2022

與前夫吳君祥仍是朋友 江美儀靜待另一半︰唔一定要再婚

#健康小tips #江美儀 #下流上車族 #吳君祥
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　　【晴報專訊】江美儀在台慶劇《下流上車族》中與林敏驄飾演夫婦，劇中「憶樓成狂」的她不惜一切要上樓，更因此與阿驄鬧婚變，美好家庭或會破碎。現實中，美儀與前夫、吳君如胞弟吳君祥分開多時，她自言目前感情生活空白，靜待真命天子出現；她享受自由，笑言若遇上另一半，也會為彼此留有足夠私人空間。

 

 

　　在《下流上車族》中，江美儀與林敏驄「落錯車」賣樓，結果二人為了再上車出盡法寶。美儀笑言現實中投資買樓幸無失手，「因為阿媽投資有眼光，層樓仲供緊，供好少但就升值好多，我哋十幾年前買，當年300幾萬，依家已經唔止呢個價。」提到投資股票，美儀肉赤道︰「嘩，呢輪跌到呢，我真係『吓』咗出嚟，跌到一半都無，經紀日日send短訊畀我都唔想睇，其實我都係諗住當儲錢，起碼叫做有息收…」她唯一的投資心得，就是靠阿媽，「我只係一個藝術家，對呢啲嘢好白痴，都係靠阿媽幫我買賣，講真又唔係好多錢，由得佢幫我搞。」

 

 

獲林敏驄封「助攻王」

 

美儀與吳君祥愛情長跑多年，離婚後仍關係友好。（資料圖片）

 

　　投資有媽媽代勞，感情方面則要靠自己。18年，美儀宣布與吳君祥已分開兩年，誰知男方父親夏春秋驚爆二人是離婚而非分手。目前單身的美儀，坦言食飯行街的朋友很多，但沒有可發展的對象。「我信李居明師傅所講，出年我啲嘢就會嚟，依家靜待佳音。（想真命天子快點出現？）當然有時返屋企，一個人食飯對住電視機，如果有人講下嘢都幾好；但呢啲嘢有正有負，多個人又會多啲嘢顧慮，例如要諗去邊度食飯。依家我好自由，唔需要向任何人交代，就算第時識到另一半，唔會話要一齊住或結婚，最好各自各生活，約出嚟見面或去旅行。」上一段婚姻，沒有為她留下陰影，「決定得離婚又過咗咁耐，已經放開咗。我哋仲係朋友，耐唔耐有傾偈，又唔係仇人！」

 

美儀笑言「搞得掂」麻煩的林敏驄，已值得贏螢幕情侶獎。

 

　　Mr. Right尚未出現，但美儀在工作上「艷福不淺」，曾跟馬國明、苗僑偉及劉松仁等不同性格的男星搭檔。她說︰「同每個合作都舒服，靚仔就已經歎過馬國明，依家要諗嘅係戲路，當然劇情最好係講姊弟戀，有個小鮮肉對手。」今次與林敏驄合作，她笑言對方也有難頂的時候，「佢都係個藝術家，好自我中心，有佢嘅缺點同優點，正如我都一樣。合作要睇大家嘅凹凸位，我做嘢好緊張，佢就滋油淡定，可以緩和番我嘅急，好在大家識英雄重英雄，互相尊重。講真出嚟嘅火花幾好，係佢有時玩得太癲我會鬧佢。」阿驄首度拍劇，已獲觀眾推舉做視帝，美儀笑說︰「驄哥叫我『助攻王』，專係幫人達成目標，我覺得幾好吖，如果個個搵我都達成效果，我都佔有一席位。」至於是否想憑《下》劇贏視后，她表示言之尚早，「我最想攞最佳劇集，或者同驄哥攞最合拍熒幕情侶獎，因為咁麻煩嘅人我都搞得掂，覺得自己好叻，哈哈！」

 

Keep Fit穿性感內衣

 

美儀在鏡頭前只穿上胸圍，大騷白滑肌膚及fit爆身材。（網上截圖）

閒時美儀相約鮑起靜行山，保持運動習慣。（IG圖片）

 

　　除了阿驄表現獲讚，美儀在劇中穿上性感內衣曬身材，令人眼前一亮。「老實講呢幾年如果唔係有運動，叫我着番件黑絲都未必敢，自己照鏡都啃自己唔落，好似驄哥話齋『唔好影響市容』。」她表示每周都會去行山或跑步，「但會盡量路程短兼慢跑，以前跑程長又快，個人消耗得太勁，一時間好難補充番，因為體能已經唔同後生仔。」至於飲食方面，她說︰「依家食全素，又會日日喺屋企拉筋。但食素可能爭少少蛋白質，所以會食番多啲。現時為止覺得自己OK，之前食半素四、五年，效果唔錯，血壓仲靚過之前食肉嗰陣。（以往有煙酒習慣？）（煙）無食好耐，開心酒就久唔久飲一、兩杯。」

 

轉載自: 晴報

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