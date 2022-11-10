遊艇困獸鬥拍真人騷 ERROR對撼《獎門人》

【晴報專訊】ERROR為慶祝成軍四年，拍攝全新真人騷節目《ERROR自爆96小時》，將於周日八時半首播，硬撼同時段的無線《開心無敵獎門人》。節目安排ERROR四子在遊艇對足四日三夜，全紀錄大家真實相處，由於四人拍攝時頻頻爆粗，要經後期加工才可順利出街。

（左起）肥仔、阿Dee、保錡及193透露演唱會，將有一半棟篤笑一半唱歌。

ERROR成員梁業（肥仔）、郭嘉駿（193）、何啟華（阿Dee）和吳保錡（保錡），昨日齊齊出席《ERROR自爆96小時》記者會。播出時間撞正《獎門人》，似向曾志偉挑機？他們帶笑否認︰「有咁嘅事？都無諗過，都係公司安排。」193反指希望節目能安排在較夜時段，可不受合家歡時段所限，可以暢所欲言。他笑謂︰「最近有啲fans留言話因為我哋講粗口，所以唔再鍾意我哋，係咪以為我哋係MIRROR呀？好想知本來鍾意我哋啲乜囉？」193指大量爆粗片段被剪走，希望公司稍後會把原汁原味版本放上網。

肥仔爆193在真人騷中爆喊。

肥仔指在遊艇96小時，連食瞓屙也被拍下︰「好多時都唔著衫，以前花姐喺度都唔著，不過今次有女工作人員，先至著番條褲。喺節目度傾咗好多真心話，仲有鬧交。」阿Dee指今次以心靈交流為主。四子又大爆被公司欺騙，稱會在超級豪華遊艇上拍攝，但最後全艇只有四間房，並與20多名工作人員逼在一起，193笑指︰「好似去咗集中營。」

未準備下月演唱會

此外，提及下月九展舉行的三場演唱會，他們指現正拍攝ViuTV喜劇《極度俏郎君》，由於太熱愛拍劇，所以暫時未開始準備演唱會。