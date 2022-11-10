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10/11/2022

廖子妤患胸骨凸出 陳卓賢學冰上曲棍球傷右臂

#MIRROR #陳卓賢 #廖子妤
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　　【晴報專訊】男團MIRROR成員陳卓賢（Ian）、廖子妤及沈月等昨晚出席雜誌派對，Ian前晚在網上展示右手臂有大片瘀傷的照片，他說︰「其實最近我學緊冰上曲棍球，因為未上手，有少少未適應所以容易跌倒，但唔係咁痛，只係皮外傷。」他表示學冰上曲棍球是為了即將參加的演出作準備。另外，提到有粉絲對他在《季前賽》戲份太少而不滿，Ian笑說︰「係咪我演得唔夠好，印象唔深刻？」他感激導演袁劍偉讚賞其表現，希望日後更進步。

 

Ian昨日現身心情大靚。

 

　　同場的廖子妤（Fish）身穿低胸短裙，獲讚性感的她透露︰「其實我覺得好肉酸，因為我嘅胸骨凸咗出嚟（俗稱雞胸症）。其實可以做手術，但係我驚做完手術唔知休息幾耐，驚影響工作，加上醫生話其實只係影響觀感，所以暫時唔打算做手術。」拍戲相當搏命的她，原來手腕及尾龍骨都曾經受傷，當她得悉尾龍骨受傷可能影響生育時即嚇倒，表示稍後會睇醫生治理。

 

Fish擔心做凸胸矯正手術會影響工作進度。

 

轉載自: 晴報

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