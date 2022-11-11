自認曾是外貌協會 湯洛雯愛馬國明有內涵：內心更重要

【晴報專訊】湯洛雯（靚湯）的處女電影《忽然心動》將於下周四（17日）上映，雖然對手是馬志威，而非男友馬國明，不過二人依然火花十足。二人的角色在感情方面同樣「博愛」，但現實中他們都是專一派，靚湯與馬明愛得甜蜜，她笑言年少時只愛靚仔，但入行後見盡靚人，已令她成功「免疫」。

靚湯與馬志威在戲中飾演花心情人。

湯洛雯與馬志威首次合作，靚湯坦言事前覺得馬志威比較孩子氣，但合作後才知對方個性沉實穩重；馬志威則想不到靚湯如此活力充沛：「靚湯真人梗係靚啦，佢好有活力，我記得當時佢同一時間拍緊劇集，連續30幾個鐘無瞓覺，但喺現場仲係咁活潑可愛，呢個女仔真係勁！」靚湯形容拍電影感覺很爽，因為花很短時間便能完成，「平時拍劇最少要用兩個月時間，今次拍電影，我開工七日就完成，好快、好爽！」

馬志威不追求「霎眼嬌」

靚湯在戲中展現搞笑一面。

馬志威在戲中一腳踏兩船斷正。

《忽然心動》以幾段年輕人的愛情故事組成，靚湯與馬志威的角色都是花心之人，靚湯說：「戲中馬志威一腳踏兩船，我就係收十個兵嘅女仔，我哋睇劇本嘅時候都忍唔住問，到底得唔得呀？其實一腳踏兩船嘅人真係好勁。」馬志威自言現實中是專一男，從來不追求「霎眼嬌」的對象，認為溝通得到最重要，他想找靈魂伴侶，外貌是其次，「我哋好理性咁睇個劇本，到底一個人有無咁多時間分畀咁多人呀？」至於靚湯與男朋友馬國明感情穩定，二人早前去日本旅行，靚湯更大讚馬明是「抵得諗」的好男人；她坦言，年輕時很容易一見鍾情，尤其喜歡靚仔，「但入咗行之後，喺工作上遇到、見到太多靚仔、靚女，而且長大咗，反而更加着重睇對方嘅內心。」

靚湯與馬明最快明年拉埋天窗。（IG圖片）

栢天男演出租男友

蘇皓兒與栢天男同屬靚人一族，外形合襯。

至於型男栢天男及短髮女神蘇皓兒，則主演《忽然心動》另一單元。戲中，蘇皓兒想認識一位男生，但她不懂跟異性溝通，於是重金禮聘出租男友栢天男，加以惡補實習。栢天男大力澄清︰「我係出租男友，唔係鴨（男妓）！只係出租自己嘅時間，去滿足客人心靈上需要。因為今次係拍愛情片，唔係動作戲，感覺相對地輕鬆，不過就要食恐怖嘢。有場戲我要食法國藍帶廚師為我準備嘅芝士，但入面係有蟲！導演話我放入口前會嗌cut，叫我放心演，點知我放晒入口佢先嗌停。」而蘇皓兒則謙稱他們並非男神、女神配，「我私底下性格比較爽朗男仔頭，無乜女神特質。經理人成日話我係露體狂，行為太不拘小節，太多麻甩習慣。」而栢天男則認為目前最重要是講好中文、演好戲，無論是甚麼標籤都不太重要。