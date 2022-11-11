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11/11/2022

呼籲大家關注受傷舞者 盧瀚霆：我好想探阿Mo

#2022年度叱咤頒獎禮記者會 #MIRROR #盧瀚霆
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　　【晴報專訊】男團MIRROR自七月演唱會意外後，原定首次12子齊人現身《2022年度叱咤頒獎禮記者會》，但因天氣關係延至昨日舉行。MIRROR昨日派出九位成員出席，休團後首次公開露面的盧瀚霆（Anson Lo），主動提及受傷舞蹈員李啟言（阿Mo），希望大家跟他一樣繼續關注對方病況，一起為阿Mo集氣。

 

MIRROR昨日首次以團隊身份，於演唱會意外後公開露面，不過未齊人。

 

　　MIRROR紅館演唱會發生嚴重事故，被大型屏幕壓傷的李啟言，現時仍在醫院接受治療，事隔接近四個月，意外調查仍未有報告。而MIRROR成員已重新投入工作，昨日12子獨欠呂爵安（Edan）、江熚生（AK）和邱傲然（Tiger），他們因工作在身未有現身。其餘九位成員以全身黑色打扮現身，而經理人黃慧君（花姐）未有接受傳媒訪問。

 

Anson Lo獲大批「神徒」到場打氣。

 

　　與阿Mo相識於未紅時的盧瀚霆，意外發生後首會傳媒，他表示休團兩個月，但時間總會過，要繼續正常生活，他要為周日與鄭欣宜的拉闊騷做好準備。Anson Lo表示一直關注阿Mo的情況︰「最重要唔係我哋走唔走得出陰霾，或者係咪唔開心，最緊要大家關住阿Mo同其他傷者阿峯（張梓峯）、Zisac（羅德智）。希望大家用不同方式集氣，佢哋緊要過我哋嘅心理狀況，繼續正面關注同關心。」他又稱希望到醫院探望阿Mo，每日都向公司了解及更新情況︰「問過好多次，但係佢家人未準備好，醫院又有限制。」

 

阿Mo與同為舞蹈員出身的Anson Lo相識多年。（資料圖片）

 

為機場引起混亂致歉

 

　　另外，提到早前他與隊友李駿傑（Jeremy）結伴到韓國及日本旅行，回港前在IG預告返港，令大批「神徒」趕到機場接機而造成混亂，更險釀成意外。Anson Lo否認刻意洩露行蹤︰「我只係想表達最後兩小時shopping，如對任何人造成不便，好抱歉。」

 

　　此外，MIRROR今年推出了三首團歌，奪叱咤樂壇組合金獎的呼聲最高，隊長楊樂文（Lokman）笑稱︰「獎項如浮雲，得獎係重要，有好作品就有信心。」姜濤被問到有無信心連續三年奪得「我最喜愛男歌手」？他表示︰「組合為先，其他平常心面對。」Lokman搞笑插嘴稱把機會留給其他人。

 

謝安琪以低胸黑色晚裝現身，以手遮心口免走光。

 

下一頁:穿超貼身裙疑「飛釘」？ 鄭欣宜︰做足乳房預防措施

 

轉載自: 晴報

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