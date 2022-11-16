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16/11/2022

姜濤新廣告相密實依然 盧瀚霆半裸大曬「朱古力」

#盧瀚霆 #MIRROR #姜濤
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　　【晴報專訊】男團MIRROR成員「教主」盧瀚霆（Anson Lo）及姜濤為時裝品牌Calvin Klein拍攝新廣告相，相片中，Anson Lo半裸上陣，大曬六塊「朱古力」腹肌，十分養眼；至於姜濤依然惜肉如金，以密實造型示人。另外，Anson Lo前晚在社交網撰長文，剖白再踏舞台的感受，坦言曾害怕得發抖及痛哭。

 

Anson Lo一身結實肌肉，令神徒笑言「呼吸困難」。(網上圖片)


　　盧瀚霆、姜濤與隊友江熚生（AK）及陳卓賢（Ian）去年為品牌拍攝內衣及時裝廣告，除姜濤外，其餘三人皆爆肌上陣拍照，令鏡粉為四子瘋狂。昨日Anson Lo及姜濤為品牌拍攝的全新廣告照曝光，Anson Lo再次半裸示人，不但盡露結實胸肌及「朱古力」腹肌，他又解開褲頭大曬底褲邊，不少「神徒（Anson Lo粉絲）」受不住誘惑大呼噴鼻血。至於日前在籃球賽受傷的姜濤，在廣告相中以冬裝打扮示人，他穿上白色外套配白色牛仔褲，一身雪白causal造型，令「姜糖（姜濤粉絲）」大讚似足白馬王子。

 

姜濤的白馬王子悠閒look，甚有氣質。(網上圖片)


　　另外，Anson Lo日前與鄭欣宜演出拉闊音樂會，雖然Anson Lo中途胃抽筋，幸好順利完成。Anson Lo前晚在社交網發表內心感受，他坦言事隔三個多月再次踏入排舞室、與從未合作的舞蹈員朋友及前輩接觸等，「這些看起來都是十分容易的事，但對我來說，是需要每次前一晚好好的調整心理。可能是因為陌生了，可能是因為壓力，也可能是因為害怕。」

 

欣宜能唱能跳的功力，令Anson Lo十分佩服。（資料圖片）


感激神徒關愛

　　他回想再次踏上真實舞台綵排時的感受︰「我整個人逐漸的在發抖，勉強完成到第一次《Barbie Girl》的走位，我便要立刻跑回化粧間裏面哭過一場。」他表示經理人黃慧君（花姐）從旁安慰，他才能調整心情。他說︰「神奇的是，在排舞室的練習中、band房的rehearsal（綵排）中，我好像忘記了一直以來的壓力，可以專心唱歌和跳舞，彷彿好像找回初出道的自己。」他特別感謝欣宜的體諒和關心，又多謝支持他的每一位神徒，「也是一直以來你們每天對我的關愛，令我能夠鼓起勇氣再次站在台上表演。」

轉載自: 晴報

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