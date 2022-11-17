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17/11/2022

親自甄選角色 毛舜筠爆呂爵安「執二攤」演母子

#毛舜筠 #呂爵安 #過時‧過節
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　　【晴報專訊】由新晉導演曾慶宏（Eric）執導，毛舜筠（毛姐）、謝君豪和MIRROR成員呂爵安（Edan）等演出的電影《過時‧過節》，將於本月24日上映。在電影中與Edan飾演母子的毛姐，大爆Edan原來並非角色「阿陽」的最初人選，最後他能擊敗其他對手全靠一個原因。

 

毛姐看完劇本立即決定接拍。


　　毛舜筠和導演曾慶宏一起接受訪問，毛姐透露當看完《過》片劇本後，便落實接拍，「我很喜歡這個劇本，因為將很多關係寫了出來，而當中所發生的事，在我們每個家庭裏面都可能曾經發生，會引起共鳴，所以我很快便約導演見面詳談。」毛姐今次與多位新晉演員合作，包括呂爵安、盧瀚霆（Anson Lo）、談善言及袁澧林。原來所有角色皆由她和導演親自挑選，毛姐更爆出Edan並非首選︰「本來Edan輸了，最後選他是因為他本身很陽光，電影本身比較沉鬱，由他來演能起化學作用。」

 

導演曾慶宏指電影改篇自他的真實故事，他花了十年時間跟家人修補關係。


導演爆Edan喊戲壓力大

　　Edan不但要挑戰跟自己性格迥異的角色，片中一幕嚎哭鏡頭更是重頭戲，導演Eric指Edan當時壓力很大︰「這場戲是全套戲最後一個鏡頭，如果他喊到便圓滿，而且當晚其他演員都回來等煞科，壓力自然很大。」毛姐指Edan最後都做到導演的要求︰「當然有進步空間，他對自己亦很有要求，經常主動問如何能做得更好？他有這個心態必定會成功。」毛姐繼續大讚︰「每次找他，必定在半小時內回覆，對答又很有禮貌，我很喜歡他。」

父親身教多稱讚另一半

　　《過》片家庭中每個角色都承受不同悲痛，例如毛姐跟戲中丈夫謝君豪，前者性格倔強，後者不擅表達，引致矛盾日深，令雙方漸行漸遠。毛姐直言拍攝時感受至深，「我爸爸是個很聰明的人，他經常稱讚我媽媽，所以我媽媽無論有多辛苦都從不埋怨，也不會說我爸爸半句不是。我們做子女的也會學他，父母關係亦好好，家庭很和諧。可惜我們的社會最吝嗇鼓勵別人，很多家庭中的男人都很大男人，引致很多家庭紛爭。」

　　毛姐於95年嫁給導演區丁平，結婚27年育有兩名女兒，夫妻恩愛，家庭和諧，令人羨慕。不過毛姐笑指老公是上一代的人，甚少開口稱讚自己。「他要求所有人和事達到他的標準，才會開口讚，而且標準定得很高，我覺得別人雖然未達標但盡了力，也可以鼓勵一下，但他認為太虛偽，這又好像很有道理。」

 

毛姐跟丈夫區丁平育有兩名女兒，一家樂也融融。（資料圖片）

 

Edan、謝君豪、毛姐和談善言飾演一家人，袁澧林（左一）演Edan表姊。

 

毛姐就算沒有自己戲份，也會到場提點Edan和Anson Lo。

轉載自: 晴報

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