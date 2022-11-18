拍《大灣仔2》食廈門名物頂硬上 周柏豪吞沙蟲落肚︰好似食海參

【晴報專訊】今年主力在內地發展的周柏豪，近日參與芒果TV真人騷《大灣仔的夜2》，更在鏡頭前品嘗以沙蟲製成的廈門名物「土筍凍」。一向驚蟲的他頂硬上吞蟲落肚，面容扭曲慘樣盡現。柏豪成功克服食蟲後笑說：「我也覺得自己挺勇敢。」

六位大灣仔經營快餐車，又獻唱《萬水千山總是情》冧客。（網上截圖）

《大灣仔的夜2》最新一集前晚播放，第二季除了原班人馬陳小春、張智霖（Chilam）、謝天華及林曉峰外，《披荊斬棘2》的吳卓羲（Ron）及周柏豪亦正式加盟。一班大灣仔今次以快餐車炮製美食奉客，他們在廈門推廣港式及粵式美食，並以歌會友，當中以柏豪成為全集亮點。原來Ron特地從餐廳買來以沙蟲製成的廈門名物土筍凍，當時他率先試食，似乎相當滋味；不過一向怕蟲的柏豪得知要食蟲時即十分慌張，他在訪問片段稱︰「我一輩子也沒想過會吃沙蟲。」其後，Chilam提議猜拳定勝負，猜輸的人食土筍凍，結果柏豪慘成輸家，要在鏡頭前「以身犯險」。

柏豪被Ron威迫利誘食土筍凍，一臉慘情非常搞笑。（網上截圖）

柏豪被Ron威迫利誘食土筍凍，一臉慘情非常搞笑。（網上截圖）

柏豪鼓起勇氣，皺住眉頭一啖吞下土筍凍。（網上截圖）

早已食過土筍凍的Ron，不停以廣東話鼓勵柏豪說︰「試下啦，無乜蟲味㗎，我都食咗幾兜（碟），一入口就鍾意㗎啦。」Chilam亦稱︰「蛋白質真係好勁。」雖然柏豪面容扭曲，又以手掩面不想面對，但他願賭服輸，硬著頭皮一口吞下一件土筍凍，隨即喝水沖落肚。事後他說︰「吃完後覺得好像吃海參，我也覺得自己挺勇敢。」隨後，Chilam提議再玩一次，結果天華猜輸要試食。不過天華早在16年參加內地真人騷《跟著貝爾去冒險》時，曾在野外將自己尿液一飲而盡，今次食沙蟲絕對是「小兒科」，他即大大啖一口吞下土筍凍。

左手受傷的謝天華食土筍凍時強顏歡笑，但保持專業。（網上截圖）

謝天華繼飲尿後再食蟲

土筍凍是福建閩南一帶的傳統小吃，口感如果凍一樣。（網上截圖）

柏豪在IG發布食土筍凍的剪輯片段，並附上一大堆蟲的驚嚇相。他寫道︰「怎麼會有那麼巧！就是那麼巧！來呀！吃呀！吃啦吧！我知道很多朋友吃過覺得很好吃，但好吃跟害怕是兩回事來的。」他又稱︰「解鎖一些人生新體驗，吃土筍凍的心情誰能懂？」前Super Girls成員蔡明思忍不住留言抽水︰「福建名物，聽講好好味。」有網民大讚柏豪是真漢子，有人取笑其驚慌表情十分過癮。