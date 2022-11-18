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18/11/2022

首與ERROR四子合作 宣萱姜皓文開心到不想收工

#Error #宣萱 #姜皓文 #黎彼得 #張慧儀
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　　【晴報專訊】宣萱、姜皓文（黑仔）、ERROR、黎彼得及張慧儀等，昨日出席MakerVille原創劇《極度俏郎君》開鏡儀式。宣萱和黑仔在劇中飾演一對離婚夫妻，二人與ERROR四子首次合作，直言開工一個多月以來，合作非常愉快，更拍到不想收工！

 

宣萱和黑仔在劇中演失婚夫妻。


　　宣萱和姜皓文繼電影《一線生機》後再度合作，二人受訪時均表示開工氣氛相當愉快，異口同聲指未試過拍劇拍到不想收工。黑仔笑言《極》劇只有20集不夠喉，「成個團隊大家好融洽，尤其係有宣萱，我成家都好鍾意佢，隻狗聞到我身上有陣『宣萱味』即刻撲過嚟。」宣萱則大讚ERROR四子很勤力，又表示有聽他們的歌曲︰「佢哋本身同個角色都係好搞笑，而我個角色比較認真，有時都擔心被佢哋帶走咗個情緒。ERROR啲粉絲好好，買好多應援食物同飲品嚟片場。」

　　宣萱今次倒戈拍劇撼無綫，她稱沒有多想，「邊度有好劇本、好角色就去邊度拍，收視更加唔係演員嘅控制範圍。」並稱若無綫再邀她拍劇，只要合適她都會接拍。此外，提到無綫劇《下流上車族》男主角本來是黑仔，他稱當時只是磋商階段，有看過劇本但未簽合約，並大讚林敏驄演得好。黑仔表示︰「當初我話想拍喜劇，TVB就即刻寫咗呢個故仔畀我，但我最後拍唔到，都覺得唔好意思。」

保錡爆肥仔演戲時瞓着

　　ERROR四子梁業（肥仔）、何啟華（阿Dee）、郭嘉駿（193）和吳保錡（保錡）飾演古惑仔「四大金光」，阿Dee拍攝經驗較三子豐富，之前曾跟宣萱、姜皓文及黃子華等好戲之人在電影中合作。肥仔爆料稱被阿Dee嫌棄戲屎，阿Dee不屑跟他們同場，193即說︰「下次我哋三個演，唔好預阿Dee。」保錡又大爆肥仔拍攝趣事︰「有場喺監獄嘅戲，肥仔成十秒都未講第一句對白，仲以為佢咁入戲，原來係瞓着咗。」

 

ERROR四子演古惑仔，造型突出，保錡自爆從小喜歡張慧儀。

 

轉載自: 晴報

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