押注「亞視幫」揚威台慶頒獎禮 鮑起靜撑陳展鵬江美儀封帝后

【晴報專訊】鮑起靜（鮑姐）憑《下流上車族》力爭台慶頒獎禮最佳女主角，不過她昨日謙稱自己是老人家，得獎機會微，反而睇好江美儀封視后；鮑姐更自言是《超能使者》粉絲，坦承偏心陳展鵬多過《下》劇拍檔林敏驄，所以希望展鵬封帝，「我多多少少都偏心亞視幫！」

鮑姐非常喜歡《超能使者》，認為該劇是《下流上車族》的最大對手。

鮑起靜及蔣家旻等昨日出席劇集《仁濟心》記者會，原定到場的袁偉豪臨時以有事為由缺席，未知是否避免回應他批評傳媒報道錯重點，以及《愛‧回家之開心速遞》劇情疑向他抽水一事。

至於鮑姐昨日談及視后之爭時笑說：「好榮幸，不過我嘅信心畀晒江美儀，希望佢贏視后。」鮑姐早年已奪金像影后，若贏視后便稱霸影視圈，但她未戰先認輸︰「我覺得老人家機會唔大。（想跟林敏驄封帝后？）如果同佢一齊攞，大家會喺台上見到佢蝦我！」

鮑姐睇好「新抱」江美儀首奪視后。

讚《超能使者》唐詩詠出色

鮑姐又向《超能使者》大派高帽︰「陳展鵬今次有突破，我都鍾意睇《超》劇，佢同陳山聰、唐詩詠都揮灑自如，我覺得詩詠個角色Q姨好得喎。（《超》劇好大威脅？）係，不過唔使驚，全部都係我嘅仔女。（最佳男主角撑陳展鵬定林敏驄？）咁要左手同右手猜包剪揼。（偏心想亞視幫封帝后？）多多少少都有，我話無，你哋都唔信。」

袁偉豪昨日缺席，大會僅播出他在《仁濟心》的演出片段。