透露黃德斌愛爆肚 盧瀚霆挑戰底綫與曱甴「對戲」

【晴報專訊】MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）最驚魚頭已是街知巷聞，出道初在綜藝節目中被迫克服恐懼而與魚頭接吻，成為人生經典的一幕。他透露拍攝ViuTV劇集《百萬同居計劃》更觸及其終極底綫，跟隊友柳應廷（Jer）在劇中與曱甴同場演戲，絕對是為藝術犧牲。

Anson Lo和Jer繼《男排女將》後再合作拍劇。

Anson Lo指Jer拍戲經驗較豐富，笑稱對方做前輩。

Anson Lo做餐廳侍應時，結識富婆簡慕華，被她邀請加入「百萬同居計劃」。



新劇《百萬同居計劃》以去年《大叔的愛》原班人馬拍攝，呂爵安（Edan）因檔期未能演出，由魏浚笙（Jeffrey）頂替，新加入演員還包括MIRROR成員柳應廷（Jer）。Anson Lo在劇中飾演斜槓族燈仔，工作包括餐廳侍應、車房技工及搬運工人等。日前Anson Lo和Jer接受訪問，大談為拍劇接受人生巨大挑戰。

Anson Lo為了身形看來較厚實，所以「日舉夜舉」操肌。

Anson Lo在劇中其中一個工作是車房技工。



Anson Lo在劇中的工作均以體力勞動為主，少不免要騷肌，他笑言拍劇再忙，也不敢怠慢努力操練。他又指劇中角色性格吊兒郎當，跟自己有很大反差︰「我嘅角色好隨性，凡事都抱住既來之則安之嘅心態；而我本身係一個有計劃嘅人，如果無計劃會好無安全感。」在旁的Jer踢爆有潔癖的Anson Lo，為了拍劇作出了很大犧牲，Anson Lo苦笑謂︰「要搬貨已經好污糟，仲要將隻手塞入汽油缸、又要沖涼時徒手喺去水口執一堆頭髮，平時我要用好多紙巾先敢咁做，今次要突破好多心理關口。」他更指每次拍完都要徹底消毒雙手，回想也很痛苦。



柳應廷因「小強」出洋相



不過講到最難頂的一幕，Anson Lo大爆是與徐㴓喬（Asha）在山澗拍攝的一場浪漫戲，雙腳被一堆水曱甴「騷擾」，他說︰「本來對曱甴嘅恐懼無魚頭咁嚴重，但佢哋不停喺我腳附近爬行，為咗拍唔同角度，呢場戲拍咗個幾鐘，我完全係咬實牙關去拍，因為演員要專業嘛！」而Jer亦因為曱甴而大出洋相，「有場戲講我喺屋企見到隻曱甴，左閃右避之下跣低，其實我真係驚到跣咗落地，仲撞瘀咗個膝頭。」

Anson Lo（右二）指德斌（中）經常爆肚去考驗他們的演技。



Anson Lo和Jer笑言雖然拍攝時心靈受創傷，但就異口同聲表示拍攝過程很開心，全因導演給予很大自由度，讓他們在對白及表情發揮無限創意。二人更大爆黃德斌最愛爆肚，Anson Lo表示︰「好多對白、反應都係臨時爆肚撞出嚟，有一場教堂戲，德斌突然暈低，成個人跌咗落地，對戲時無嘅，好多意想不到嘅搞笑效果都係臨時爆肚。」此外，早前Jer推出自家服裝品牌，而Anson Lo亦將於明年一月推出一系列服裝，他說︰「啲衫全部自己設計，好有個人風格，都係我平時鍾意着嘅款式。」他透露投資達七位數字，但認為能實現夢想，相當值得。