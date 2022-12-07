看淡獎項無意爭視后 劉佩玥夢想當導演

【晴報專訊】近日劉佩玥（Moon）在台慶劇《美麗戰場》演活愛恨分明的李靜兒，贏盡人氣，並成功入圍爭視后。不過志氣高的Moon，坦言拍劇不是為獎項，終極目標是進軍幕後當導演。對幕前志不在此的Moon亦激罕談男友周志文，十分支持他離巢無綫後北上發展，更睇好他能在內地闖出一片天。

無綫兩齣台慶劇《美麗戰場》及《超能使者》，皆見到劉佩玥的蹤影，她在《美麗戰場》與林盛斌（Bob）的最強CP深入民心，最近更情侶檔剪綵搵真銀，又憑角色入圍爭視后。談及下月八日的台慶頒獎禮，分別入圍「飛躍進步女藝員」及「最佳女主角」的她，對獎項抱平常心，「我嘅心態不嬲係唔多諗，拍劇時更加唔會諗有無獎攞，就算攞唔到獎，之後都唔會hea住演戲。」

Moon憑《美麗戰場》的角色李靜儀，獲提名最佳女主角。（資料圖片）

不想與同期蔡思貝比較

2013年港姐季軍的Moon，明年便是入行第十年，多年來僅曾在《跳躍生命線》當女一，「呢十年我都好開心，努力做大家就會見到，我唔會孤芳自賞，亦唔想有太多期望！」提及同屆的港姐亞軍蔡思貝早已成為女一，去年更奪得視后寶座。Moon強調大家雖同屬港姐出身，但很難作比較。「我同佢感情都好好，大家各自有個人風格，反而我讀大學時修讀電影電視系，對涉足幕後更有興趣。」

銳意進軍幕後的Moon，原來早有大計，她表示︰「《美麗戰場》監製葉念琛同《超能使者》文偉鴻都啟發同教咗我好多，葉導好鼓勵我寫劇本，我依家都構思緊。（全力進軍幕後？）暫時繼續幕前工作，亦趁這段日子去了解導演嘅工作。」她指人生苦短，會努力追夢，「我唔會開空頭支票，亦都唔會再拖！」

睇好周志文北上追夢

談事業時雄心壯志，但提到緋聞男友周志文，Moon就欲言又止。從未公開認愛的Moon，談到周志文離巢無綫後的發展，她不但代言人上身，更大表支持對方北上發展。「佢前年喺內地拍咗網大（網絡大電影），不過呢兩年疫情影響，暫時返咗嚟香港，我知道佢好想繼續喺內地發展。（分隔兩地難維繫？）無問題嘅，朋友唔使成日見；最緊要佢做到想做嘅事，做乜嘢我都會支持。」她更透露周志文本來有機會接拍內地真人騷，「佢質疑自己唔夠能力，所以唔敢接，但我覺得佢應該乜嘢都試下，相信依家佢已經ready，我對佢好有信心，一個人只要肯努力必定會成功。」果然撑到底！

Moon將於明年在新劇《奪命提示》中擔任女主角。

Moon計劃與《美麗戰場》的好姊妹陳曉華（中）和陳瀅（右）出歌。（IG圖片）

Moon與周志文（左二）經常與友人開live唱歌，戀情在友儕間已不是秘密。（IG圖片）

周志文和劉佩玥緋聞傳足多年，曾一起出席公開活動。（資料圖片）