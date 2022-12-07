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07/12/2022

與男友分隔兩地感情佳 蔡卓妍拍拖5年為生BB會盡力

#蔡卓妍
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　　【晴報專訊】蔡卓妍（阿Sa）近年專注內地發展，前晚她與林盛斌（阿Bob）、湯怡及麥秋成等錄影《獎門人開心感謝祭》，原來她首次上《獎門人》，玩遊戲時相當投入，為勝出不惜以嬌滴滴身軀背起阿Bob。阿Sa笑稱有濕身的準備，故帶備多幾套衫替換。

 

去年Twins成軍20年演唱會因為疫情受阻，阿Sa表示希望明年22周年可以重啟演唱會計劃。
 

　　蔡卓妍、林盛斌、湯怡、麥秋成、沈震軒及麥玲玲組成「一Bob即中隊」，玩遊戲時大家都相當落力，阿Sa揹住分量十足的Bob試食，不停大叫救命，場面搞笑；輪到身穿低胸衫的麥玲玲時，錢嘉樂不禁笑她︰「玲玲帶咗兩個保齡球嚟玩喎！」全場爆笑。首次上《獎門人》的阿Sa表示︰「今次係阿Bob搵我嘅，佢話無壓力嘅，（最驚邊個遊戲？）『淋雨』嗰個都幾刺激嘅，我帶定幾套衫以備不時之需，所以要我濕身呀、食辣壽司都無所謂。」她更指不怕弄污粧容。

 

首次上《獎門人》預濕身

 

　　另外，阿Sa透露聖誕會到內地與鍾欣潼（阿嬌）度過，之後出席上海的除夕倒數活動，農曆新年則會留港度歲。與圈外男友石恆聰長期分隔兩地，阿Sa透露男友曾北上陪伴她，「之前佢去過一次，依家飛咗去睇世界盃，（男友有無投訴？）無，佢識我嘅時候，我都係成日要飛嚟飛去。」她表示拍拖五年，感情相當穩定，她認為雙方都需要私人空間。另外，阿Sa又透露十月時帶媽媽到日本旅行，順道瘋狂購物，她苦笑謂︰「依家體力真係唔得，行兩日我已經想死，體力下降得好緊要，以前行成日都無問題。」被指更加應該要有仔趁嫩生，她笑說︰「我知，諗下啦，我會盡力而為。」

 

阿Sa蒙住眼揹住阿Bob試食，她不停大叫救命但又努力試味，場面惹笑。

 

（左起）沈震軒、阿Bob、麥玲玲、阿Sa、湯怡和麥秋成組隊上《獎門人》玩遊戲。

 

　　此外，湯怡與老公麥秋成前晚夫妻檔玩遊戲，被問到一起工作可擔心有拗撬？麥秋成笑說︰「平時正常夫妻拗撬都會有，但係每次都係我認錯先，唔係返唔到去張床瞓。」湯怡即表示︰「都係拗啲瑣碎事，係佢唔返房瞓咋。」湯怡透露每年的聖誕節都會影全家福，更會寫聖誕咭給女兒，待她長大後逐一細看。

 

轉載自: 晴報

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