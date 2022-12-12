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12/12/2022

分享快餐店打工舊照 姜濤︰真的蠻感慨

#MIRROR #姜濤
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　　【晴報專訊】MIRROR人氣王姜濤早前因腳傷正在養病中，昨日凌晨，他在社交網分享一張七年前在連鎖快餐店任職收銀員的舊照。現時已成為該快餐店代言人的姜濤，當年戴上黑粗框眼鏡，一臉青澀，背後原來有着一個極具紀念價值的故事。

 

 

　　姜濤上月在《903 AllStar籃球賽》弄傷右腳並接受手術，現正進行一連串的復健治療，為能盡快復工的他，近來甚少更新社交網。身為某快餐店代言人兼曾在ViuTV劇集《季前賽》演外賣仔「阿孝」的姜濤，昨日上載一張16歲舊照，相中他穿上快餐店制服正在為客人下單。姜濤寫道︰「我是真的有在麥當勞做過的，2015年8月5號，我七年前就為《季前賽》做準備了。」他還tag了該劇導演袁劍偉的IG帳戶。姜濤又提及當年在跑馬地分店任職「通宵更」店員，相片原來由已故好友中鋒操刀拍攝，「中峰過來看我，然後拍下這張照片。」極具紀念價值。

 

16歲的姜濤身穿快餐店制服任收銀員，當時一臉稚氣。（IG圖片）

 

去年姜濤曾化身一日星級店員，為顧客點餐，駕輕就熟。（資料圖片）

 

　　姜濤又在IG即時動態透露︰「找到一張超級有紀念價值的照片，2015年真正的阿孝，最好笑的是當時女經理的名字就叫河馬（葛綽瑤角色）！真的蠻感慨的！」當時姜濤戴着眼鏡，如一個普通的鄰家男孩。不少圈中好友留言，ERROR成員吳保錡留言稱也曾在該快餐店任職︰「我都做過，條3m牛仔褲仲喺屋企。」而ERROR隊長梁業（肥仔）則搞笑指︰「太帥的迷你兵團。」有網民則讚姜濤成功由收銀員升呢成為代言人，相當勵志。

 

姜濤在《季前賽》飾演快餐店員工阿孝。(網上截圖)

 

舊相由已故好友操刀

 

　　另外，MIRROR隊友柳應廷（Jer）和李駿傑（Jeremy）前晚於中環海濱的戶外音樂節擔任壓軸嘉賓，被封為「唱歌擔當」的Jer演繹《水刑物語》期間甩嘴，他即解釋耳機出現問題，其後重唱一次。經過一晚後，Jer在IG發文對甩嘴一事致歉︰「狀態很一般的一天，聲音狀態和意外令演出打折了，抱歉！得60分想重做。」至於被指為叱咤生力軍男歌手金獎大熱的的Jeremy則演繹今年三首派台歌《半》、《九》及《阿波羅》。此外，呂爵安（Edan）獲邱鋒澤邀請，在音樂節上合唱《一表人才》。事後二人分別IG上載合照兼互笠高帽，Edan留言︰「一個字，爽！感謝邱鋒澤的邀請，事隔一年終能碰面，終於能一起表演。」邱鋒澤則寫道︰「好爽和enjoy！下次見。」

 

 

Jeremy（左）與Jer任壓軸嘉賓。

 

呂爵安（左）被邱鋒澤踢爆加上增高鞋墊，令二人高度有距離。（IG圖片）

 

轉載自: 晴報

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