  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
時事要聞FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫

13/12/2022

防疫滿分 陳奕迅紅館台上噴消毒酒精

#陳奕迅 #演唱會
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】陳奕迅（Eason）《Fear and Dreams》紅館演唱會前晚舉行第三場，Eason獲太太徐濠縈、女兒陳康堤到場支持外，還有台灣男神彭于晏、林家棟、趙學而等圈中人捧場。前晚Eason唱《幸福摩天輪》時，有接近舞台邊的男觀眾竟拿出唱片希望Eason簽名，心情大好的Eason爽快答應，笑言︰「我好似未試過做做下演唱會簽CD！」他更細心問幸運男觀眾的名字，對方報上名後，他再問︰「睿智，係咪智慧個智？」對方大喊︰「士心志呀！」Eason聞言笑道︰「咁你今晚（前晚）改名啦！」

 

Eason深怕染疫，在台上細心消毒雙手。

 

　　及後，Eason唱畢《我們萬歲》，竟走到樂手位置拿消毒酒精噴手，然後作勢問拿了簽名CD的幸運觀眾說︰「75%酒精，你要唔要都噴下？下次我袋定支嘢先，係咁㗎啦，依家無辦法。」防疫功夫做到足。另外，Eason獲網民大讚靚聲再現，前晚亦保持高水準，安歌環節獻唱經典金曲《黃金時代》，全場瘋狂大合唱；大會將片段上載至Eason官方Youtube頻道，網民留言讚他的歌聲如球王美斯踢波一樣無敵。

 

彭于晏難得捧場，徐濠縈與女兒康堤向男神集郵。（IG截圖）

 

狀態大勇的Eason表現出高水準，獲網民大讚用作品說話。

 

轉載自: 晴報

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#陳奕迅 #演唱會

更多世事政情文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk