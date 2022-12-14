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14/12/2022

有意製作音樂劇版《無間道》 劉德華︰唔一定演原本角色

#無間道 #劉偉強 #劉德華 #梁超怡
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　　【晴報專訊】電影《無間道》上映20周年，電影公司推出升級修復版本，導演劉偉強、男主角劉德華和當年飾演梁朝偉女兒的應屆港姐梁超怡，前晚到戲院出席《無間道》20周年4K特典場宣傳活動。華仔透露計劃將電影搬上舞台變成音樂劇，並希望盡快落實成事。

 

華仔透露當年減片酬接拍《無間道》。

 

　　劉德華前晚和劉偉強一齊受訪，提到《無間道》電影轉眼間已推出20年，華仔憶述當年由楊千嬅和鄭秀文等主演的女性電影反應甚好，而自己拍完《阿虎》、《全職殺手》後，劉偉強亦製作了《無間道》，以重振男性電影聲威。不過劉偉強透露由於當時預算資金不多，所以拍攝時壓力極大，感激各演員願意減片酬，把資源都投放在製作上。華仔笑認有減片酬︰「我收到好順，基本上所有參演演員都一樣，全靠林建岳有三吋不爛之舌去游說大家。」華仔又透露仍珍藏當年戲中的皮鞋︰「拍完戲之後，劉偉強仲送咗個膽機畀我。」

 

梁超怡恨與梁朝偉演情侶

 

　　此外，劉偉強坦言無意再拍《無間道》系列電影，但可考慮原班人馬開拍新戲，華仔則興奮表示︰「我好想變成音樂劇，未知幾時成事但真係好想做。（由你主演？）我唔一定演番原本角色，可以做其他角色，暫時仲係亂咁噏，希望成事啦！」至於當年的六歲童星梁超怡，已是今屆港姐季軍，對於當年在戲中飾演梁朝偉的女兒，她印象非常深刻，「當年梁朝偉哥哥喺戲度要搣我塊面，雖然好痛，但我好享受個過程，相信好多人都想被佢搣面珠。」她又表示希望再有合作機會，最想與偉仔演情侶。

 

導演劉偉強與梁超怡一同出席《無間道》20周年活動。

 

轉載自: 晴報

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