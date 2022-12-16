報答鄭裕玲助陣MV 郭嘉駿︰帶姜濤上你屋企

【晴報專訊】「宇宙天團」ERROR成員郭嘉駿（193）前晚發布新歌《越州公路193》MV，驚喜邀得離巢無綫的鄭裕玲（Do姐）客串。193揚言到Do姐香閨打掃作報答，但慘食檸檬；醒目的他即提議帶姜濤到訪，令Do姐即時心心眼說︰「好喎，無任歡迎，其他三個（ERROR成員）可以唔嚟！」Do姐果然偏心。

Do姐的英式打扮優雅，原來193找專人設計，以配合Do姐的高貴形象。



郭嘉駿新歌《越州公路193》找來謝安琪監製、張繼聰作曲及黃偉文填詞，唱出一個人移民外地後，靠聽廣東歌支持追夢的故事。193請來Do姐助陣MV，相當驚喜，193說︰「歌詞提及聽廣東歌，係比喻啲歌迷一直支持我，先令我可以行到今日，甚至可以同Do姐拍嘢，知我咩料啦！」為展現Do姐的高貴，193找專人為對方設計造型，再配以閃亮鑽飾，並出動私人古董車，改頭換面變成的士。193說︰「一直覺得Do姐啲氣質好襯倫敦，同埋佢成日喺電台講英國皇室嘢，所以先有呢個似英國皇室、但係去葬禮嘅造型。」Do姐聞言即說：「我有理由相信你係暗戀我嘅！」



自封ViuTV黎耀祥

Do姐不滿戲份太少，193乘機邀請對方下次再做MV女主角。

今年一月，Do姐訪問姜濤，合照時一臉冧爆。（資料圖片）



Do姐乘機投訴自己戲份不多︰「我無客串過MV，仲以為有好多對手戲，仲諗住測試下你嘅演技！」193聽罷即自誇︰「我超勁，你有無睇《季前賽》？我直情係ViuTV黎耀祥，攞晒影帝嗰啲嚟㗎！」193解釋因不敢讓Do姐操勞，又擔心戲份太多會被Do姐拒絕︰「不如下次你做女主角，我哋打車輪（接吻）！我呢啲係明戀啦！」193揚言為了報恩，到訪Do姐家中打掃清潔也沒問題，但遭Do姐拒絕。193隨即說：「最多約埋姜濤一齊嚟，佢依家傷腳，我推住輪椅嚟。」一向偏愛姜濤的Do姐即甜笑說：「好喎，無任歡迎，其他三個（ERROR成員）可以唔嚟！」另外，Do姐在IG出po為193宣傳，並留言︰「第一次客串MV感覺唔錯，大家要loop多幾次支持下33，支持下我嘅第一次。33話如果夠1,000萬views我就要follow佢，不過我無應承嘅。」

Do姐雖已離巢無綫，但她早前主持的《樓價有得估》在今晚播出。