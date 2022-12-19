坦承開騷有困難多次爆喊 楊千嬅：唱到變人瑞都要唱

【晴報專訊】一連兩場《楊千嬅B minor音樂會2022》前晚在亞洲國際博覽館開鑼，雖然在一片壓力下開騷，以招牌紫色歌衫上陣的千嬅依然落力獻唱。向來眼淺的她更多番感觸落淚，坦言今次開騷感到困難及有阻力，更被兒子發現她偷偷躲在房間痛哭，向觀眾盡訴心中情。

返到「屋企」開演唱會，呢個記憶係一世！



楊千嬅前晚獲父母、老公丁子高和兒子Torres全家力撑外，「阿囡」炎明熹及林盛斌夫婦等圈中人亦捧場。千嬅前晚由頭到腳都是她最愛的紫色，她一口氣唱十首歌後，才跟歌迷打招呼︰「好耐無見，上呢個舞台之前，我用咗好耐時間，諗咗好多嘢，諗我應該講啲乜嘢，亦用咗好多時間諗下有啲咩唔講得！」

千嬅苦練四個半月，以鋼琴彈奏《再見二丁目》。



及後，千嬅即場以鋼琴彈奏《再見二丁目》，雖然苦練了四個半月，但偶有失手，她尷尬說︰「死啦，陣間實被林夕鬧！」千嬅唱《一二三三二一》時，多次哽咽唱不下去，要以手拭淚，她感觸說︰「係咪好奇怪咁嘅時勢仲咁大膽衝出嚟開演唱會，我係為咗愛我嘅人、一路支持我嘅人、好擔心我嘅人、好耐無見過嘅人、曾經畀機會我嘅人、栽培過我嘅前輩、好多屋企人、我爸爸媽媽、對我有期望嘅人，我一定會返嚟再開演唱會，同大家講我好掛住你哋！」



3度Encore願承擔罰款

千嬅多次哽咽爆喊，但強調是開心眼淚。



千嬅繼續在台上表露心聲，她自言性格硬頸，即使不開心也不會哭；惟近年變得眼淺，經常感動得崩潰痛哭，「我覺得人生最大嘅進步，係承認自己會痛、會傷心…阿仔一句話點醒我，佢問媽咪做乜唔開心，佢見到我喺房喊，對眼腫咗，我都問自己點解要扮無事，其實我可以為自己而喊。」她坦承今次開騷零贊助，感到很困難及有阻力，「不過我今晚（前晚）喊係開心嘅，因為順風順水時開騷，大家嘅掌聲係好大鼓勵，令我好驕傲；但當我遇到最大阻力、最困難時，得到你哋掌聲，係我人生中最高光嘅時刻。」

千嬅與台下觀眾大合照，感激他們的掌聲。



到encore環節，千嬅穿上魚尾裙獻唱時幾乎絆倒，她笑說：「跌死我…無事嘅，跌低咪起番身囉！」唱罷《楊千嬅》等四首歌後，因粉絲十分熱情，千嬅加唱經典歌《姊妹》，更笑說：「唱到變人瑞都要唱！」三度encore已經超時，千嬅說︰「我包（罰款）啦，好無呀？」最後以《飛女正傳》作結。