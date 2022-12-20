  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
時事要聞FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫

20/12/2022

練成「神級EQ」面對抨擊 千嬅冧歌迷︰你哋係我嘅止痛藥水

#楊千嬅 #演唱會
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】楊千嬅一連兩場《MIRIAM YEUNG B minor MUSIC LIVE 2022》前晚圓滿落幕，騷前飽受輿論壓力的千嬅，前晚在台上感性訴心聲，坦言決定返港開騷前，已做好心理調節；但談到父親因擔心她壓力爆煲而難過時，千嬅即忍不住哽咽，她自認已擁有神級EQ，就算面對網民抨擊，也選擇去面對。

 

 

　　前晚尾場個唱上，千嬅老公丁子高、兒子Torres及奶奶捧場，劇集《多功能老婆》的拍檔陳煒、朱晨麗及黃浩然等亦到場欣賞。千嬅獻唱《野孩子》時，再次向觀眾訴心聲，直言走到這一步比想像中難，又自嘲已「過期」，不知道何時會再開騷。千嬅自言今次開演唱會是她的個人選擇，會以最大勇氣面對結果，她強調︰「我好好，大家唔使擔心我。」

 

千嬅自嘲已「過期」，不知何時會再開騷。

 

自嘲過期感激粉絲掌聲

 

　　千嬅提到身邊有很愛惜自己的家人朋友，當講到最擔心自己的爸爸時，她忍不住流淚說︰「雖然喺人面前我好硬淨，但感受到父母嘅擔心，佢哋又唔敢問，所以我想話畀大家知，我會努力繼續做好自己，多謝每一位入場嘅朋友，你哋嘅掌聲特別有意義，呢兩場我會記一世，要做大家最牽掛的一個女子。」到encore環節，千嬅落台與歌迷近距離接觸，唱完《姊妹》後現場亮燈，但歌迷不願離開；於是千嬅再度出場，笑指留低的歌迷是真愛，並脫下高踭鞋唱出《可惜我是水瓶座》及《一個人的童話》，她向歌迷高呼︰「你哋就係我嘅止痛藥水，I love you！」

 

千嬅encore時除鞋坐在台上唱歌。

 

　　完騷後，提到音樂會被指銷情不理想，又撞正陳奕迅及黎明開騷，會否因外間輿論而壓力大增？千嬅坦言沒有，表示壓力是來自演出，「我決定返嚟開騷嘅時候，已經調節好心態，真心好想唱歌同表演畀大家睇，嗰啲（輿論）唔係重點，壓力留番喺表演水準上，會比較有意義。」為何提到爸爸如此大感觸？千嬅稱︰「佢噚日（前日）傳咗個信息畀我，話好開心見番我喺台上個樣，佢擔心我難過，其實我唔驚，我處理到，但身邊人擔心我難過，就令我最難過。」

 

面對輿論無壓力

 

　　原來楊爸爸擔心女兒飽受輿論壓力，「但我同佢講，你個女EQ已經係神級，有基本消化能力，但父母都會擔心。爸爸平時唔會講咁多嘢，佢呢個鼓勵令我好感動。做仔女嘅，父母開心同健康最緊要，呢幾年我體會到除咗生死，無咩好介意。」對網民抨擊已百毒不侵？千嬅說：「人生有好、有唔好先至完整，唔可以淨係擁抱愛你或撑你嘅人，同時要接納挑戰你嘅人，先可以互相進步。」問她脫掉高踭鞋唱歌，是否又有喜？她笑言︰「咁唔係喜，係驚驚哋。我關節痛啫，chok到隻腳先除鞋。」

 

（左二起）劇集《多功能老婆》拍檔陳煒、朱晨麗及黃浩然結伴捧場。

 

千嬅感激家人支持，坦言父母的擔心令她很難過。（資料圖片）

 

千嬅音樂會撞正陳奕迅（右）的紅館騷，網民拿兩人的門票銷情作比較。（資料圖片）

 

 

轉載自: 晴報

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#楊千嬅 #演唱會

更多世事政情文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk