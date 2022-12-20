練成「神級EQ」面對抨擊 千嬅冧歌迷︰你哋係我嘅止痛藥水

【晴報專訊】楊千嬅一連兩場《MIRIAM YEUNG B minor MUSIC LIVE 2022》前晚圓滿落幕，騷前飽受輿論壓力的千嬅，前晚在台上感性訴心聲，坦言決定返港開騷前，已做好心理調節；但談到父親因擔心她壓力爆煲而難過時，千嬅即忍不住哽咽，她自認已擁有神級EQ，就算面對網民抨擊，也選擇去面對。

前晚尾場個唱上，千嬅老公丁子高、兒子Torres及奶奶捧場，劇集《多功能老婆》的拍檔陳煒、朱晨麗及黃浩然等亦到場欣賞。千嬅獻唱《野孩子》時，再次向觀眾訴心聲，直言走到這一步比想像中難，又自嘲已「過期」，不知道何時會再開騷。千嬅自言今次開演唱會是她的個人選擇，會以最大勇氣面對結果，她強調︰「我好好，大家唔使擔心我。」

千嬅自嘲已「過期」，不知何時會再開騷。

自嘲過期感激粉絲掌聲

千嬅提到身邊有很愛惜自己的家人朋友，當講到最擔心自己的爸爸時，她忍不住流淚說︰「雖然喺人面前我好硬淨，但感受到父母嘅擔心，佢哋又唔敢問，所以我想話畀大家知，我會努力繼續做好自己，多謝每一位入場嘅朋友，你哋嘅掌聲特別有意義，呢兩場我會記一世，要做大家最牽掛的一個女子。」到encore環節，千嬅落台與歌迷近距離接觸，唱完《姊妹》後現場亮燈，但歌迷不願離開；於是千嬅再度出場，笑指留低的歌迷是真愛，並脫下高踭鞋唱出《可惜我是水瓶座》及《一個人的童話》，她向歌迷高呼︰「你哋就係我嘅止痛藥水，I love you！」

千嬅encore時除鞋坐在台上唱歌。

完騷後，提到音樂會被指銷情不理想，又撞正陳奕迅及黎明開騷，會否因外間輿論而壓力大增？千嬅坦言沒有，表示壓力是來自演出，「我決定返嚟開騷嘅時候，已經調節好心態，真心好想唱歌同表演畀大家睇，嗰啲（輿論）唔係重點，壓力留番喺表演水準上，會比較有意義。」為何提到爸爸如此大感觸？千嬅稱︰「佢噚日（前日）傳咗個信息畀我，話好開心見番我喺台上個樣，佢擔心我難過，其實我唔驚，我處理到，但身邊人擔心我難過，就令我最難過。」

面對輿論無壓力

原來楊爸爸擔心女兒飽受輿論壓力，「但我同佢講，你個女EQ已經係神級，有基本消化能力，但父母都會擔心。爸爸平時唔會講咁多嘢，佢呢個鼓勵令我好感動。做仔女嘅，父母開心同健康最緊要，呢幾年我體會到除咗生死，無咩好介意。」對網民抨擊已百毒不侵？千嬅說：「人生有好、有唔好先至完整，唔可以淨係擁抱愛你或撑你嘅人，同時要接納挑戰你嘅人，先可以互相進步。」問她脫掉高踭鞋唱歌，是否又有喜？她笑言︰「咁唔係喜，係驚驚哋。我關節痛啫，chok到隻腳先除鞋。」

（左二起）劇集《多功能老婆》拍檔陳煒、朱晨麗及黃浩然結伴捧場。

千嬅感激家人支持，坦言父母的擔心令她很難過。（資料圖片）

千嬅音樂會撞正陳奕迅（右）的紅館騷，網民拿兩人的門票銷情作比較。（資料圖片）

