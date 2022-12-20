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20/12/2022

《就是青春》三甲誕生 「炎明熹勁敵」洪韻騏大熱奪冠

#洪韻騏 #就是青春
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　　【晴報專訊】HOY TV選秀節目《就是青春》前晚舉行總決賽，最後五強參賽者全晚施展渾身解數，最後由被喻為「炎明熹勁敵」的洪韻騏（Wincy）奪冠。導師陳柏宇於賽前對她一直睇高一綫，大讚她可以直接出道，期望有合作機會。

 

　　前晚，五强參賽者洪韻騏、康志維（Edmond）、曾琸庭、陳心余及張鈊貽（VALC），經兩個回合比賽，以爭三甲之位，Wincy由比賽分數以至網民投票走勢，一直遙遙領先，最終以大熱姿態奪得冠軍寶座。而張鈊貽得亞軍，康志維得季軍，蔡嘉寶則獲得「Uplive x就是青春人氣大獎」。出爐冠軍Wincy在台上感謝唱歌老師、排舞老師、家人及支持者，「佢哋幫咗我好多，我先可以企喺度。好多謝Jason爸爸（陳柏宇）同我合唱，好開心認識一班善良又有才華嘅參賽者。」

 

洪韻騏奪冠後激動得眼濕濕，亞、季軍分別為張鈊貽（右）及康志維（左）。

 

陳柏宇大讚可直接出道

 

　　Wincy受訪時表示已全力應戰，惟自覺仍有不足之處，同時因為緊張而略欠笑容。談及經常被拿作與炎明熹比較，她稱參賽初期很在意，但後來認為享受舞台才最重要，所以已不再介意。而亞軍VALC直認十分緊張，以致影響表現。季軍的康志維是唯一打入五強的男參賽者，比賽時唱出《再不再見》一度落淚，他事後解釋這首歌是送給所有參賽者，邊唱邊想起參賽期間，大家一路互相扶持，所以一時感觸。

 

洪韻騏以大熱姿態勝出，並獲得十萬元獎金。

 

　　另外，陳柏宇於賽前已睇好Wincy奪冠，大讚她狀態好，「佢好有自己風格，加上有能力，佢隨時可以直接出道，希望將來大家有更多音樂上嘅交流，期待有合作機會。」此外，他將於明年2月4日假亞洲博覽館舉行演唱會，在旁的鄭融即表示要搶先代朋友們訂票。

 

鄭融和陳柏宇對賽果感滿意。

 

轉載自: 晴報

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