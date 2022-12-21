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21/12/2022

193肥仔感觸落淚 ERROR搲撈成功獲古巨基邀合作

#Error #演唱會
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　　【晴報專訊】「宇宙天團」ERROR前晚舉行《明星生活ERROR LIVE SHOW 2022》演唱會尾場，四子表示由當初無人欣賞，到今次開騷一票難求，令他們感觸不已。尾場邀得古巨基任壓軸嘉賓，基仔主動表示構思新計劃跟四子合作，四子笑言一心打算「搲撈」，結果得償所願。

 

（左起）193、阿Dee、肥仔及保錡落力演出之餘，又剖白做明星的辛酸。


　　ERROR成員梁業（肥仔）、郭嘉駿（193）、何啟華（阿Dee）及吳保錡（保錡）前晚舉行演唱會尾場，吸引MIRROR六位成員、鄧麗欣及王丹妮等圈中人捧場。阿Dee在個人環節中，自言去年在節目《ERROR自肥企画》中玩遊戲，贏了一噸啤酒放在家，令他終於有做明星的感覺。

 

193手持「老婆」當年為他製作的第一張手幅，感激他們不離不棄。


　　保錡亦有感而發：「入行幾年，其實我最想做音樂，好開心唱到自己嘅作品畀大家聽。我好想攞獎，不過人貴自知，未來十年應該攞唔到。」他感謝音樂監製舒文為他製作其人生代表作《猥瑣》。而肥仔唱《Am I Crazy?》後感觸落淚，193見狀錫了肥仔一啖安慰。及後，193拿起初出道時由「老婆（粉絲）」為他製作的首張手幅「接近完美193」，邊喊邊說：「記得初出道，每次你哋大叫193，我唔覺得係笑話，係童話。」

阿Dee自爆生「壓力瘡」

 

古巨基（中）答應與ERROR合作音樂新計劃。

阿Dee在台上剝衫，令粉絲尖叫。


　　個唱尾聲，古巨基以壓軸嘉賓身份與四子合唱《勁歌金曲》，基仔表示在後台時突發奇想：「《勁歌金曲》係上一代歷史，你哋有無興趣為呢一代金曲做總結？」他鼓勵四子嘗試，更表示會構思新計劃跟他們合作，令他們開心說：「諗住搲撈，點知派撈。」四子在騷後受訪，193在開騷前確診，加上突然失聲，要打類固醇針開聲，他說：「因為見到台下有人嗌，腎上腺上升，連講嘢都大聲好多，就失晒聲，不過聽日要開工，希望開工講到嘢。」阿Dee則自爆因開騷壓力太大而雙手生瘡，「我真係要唞下，醫生話係一種神經病毒，精神壓力、身體免疫力唔平衡所致。」談到有機會與基仔合作？四子即說：「超開心，希望可以成真！」

 

轉載自: 晴報

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