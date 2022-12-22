蔣家旻化淡粧「從良」扮學生妹

【晴報專訊】早前憑《美麗戰場》「反骨琪」人氣急升的蔣家旻（Angel），在短劇《仁濟心》中再次挑戰「逆齡」扮中學生。皮膚白皙的Angel穿起校服零違和感，她笑言特地參考自己中學時的造型︰「化粧方面，我淨係搽咗粉底液，遮咗黑眼圈；我仲紮番中學年代會梳嘅髮型，工作人員話我有番初中生嘅感覺，好多謝佢哋鼓勵我。」她自言少女時跟劇中角色一樣反叛︰「我係獨生女，好知自己鍾意啲咩，唔想做或唔感興趣嘅事，點迫我都無用，仲會同屋企人唱反調，所以屋企人會覺得我反叛唔聽話。」

Angel特地還原中學時代的髮型，演學生妹更有說服力。



Angel曾就讀仁濟醫院林百欣中學，所以拍《仁濟心》時有一份使命感，「今次拍攝我諗番起昔日校園嘅生活片段，之前我都有返學校探老師，發現課室、課程同老師都變咗好多。今次演《仁濟心》會有種從良嘅感覺，有網友睇咗《仁濟心》都留言話掛住我做純品角色。」

Angel自言少女時性格十分反叛。