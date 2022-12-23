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23/12/2022

被黃宗澤爆好霸道 苗僑偉上《獎門人》自嘲反應慢

#黃宗澤 #苗僑偉 #洪天明 #周家蔚 #獎門人
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　　【晴報專訊】苗僑偉（三哥）、洪天明、黃宗澤（Bosco）和黃翠如等前晚錄影《開心無敵獎門人︰終極篇》。久未露面的三哥自嘲剛從火星歸來，反應較慢，所以濕身或辛苦任務，全交給女藝員以助收視。而同樣久未在港曝光、近年主力在內地發展的洪天明，則獲太太周家蔚及兩名兒子到場支持。

 

三哥與Bosco這對忘年交一起上《獎門人》玩遊戲。

 

　　早前返加拿大探親的苗僑偉，前晚受訪時笑住話︰「我係上咗火星，啱啱返嚟都驚玩遊戲時反應唔切。」在旁的黃宗澤大爆被三哥下令，要他推掉與舊同學聚會，改與從加國返港的三哥食飯，相當霸道。另外，談到38年前三哥主演劇集《天師執位》近日在深宵時段重播，當年收視高達60點。三哥表示︰「當年睇電視係大家唯一嘅娛樂，主題曲仲播到今時今日，不過我真係唔敢翻睇，好得人驚。」他更以「粵語長片」形容該劇，被外界讚多年樣貌及身形不變，三哥表示全靠做運動，絕不能偷懶。

 

洪天明游說家人移居上海

 

　　此外，北上發展的洪天明透露因疫情關係，離港達15個月之久，前晚太太周家蔚及兩名兒子也到來撑場。天明指因不想與妻兒長期分隔兩地，故一直游說家人移居內地，「太太一直好猶豫，不過佢最近諗法有啲改變，如果定居內地，首選當然揀上海，因為當地多朋友，可以互相照應。」另外，黃翠如被問到會否任蕭正楠下月的演唱會嘉賓？她稱上台機會很微︰「我試唱過佢（蕭正楠）嘅歌，佢話唔合格唔肯收貨，其實唔想我出醜。」

 

洪天明近年主攻內地發展。

 

周家蔚帶兩子到場做觀眾，並幫忙照顧湯盈盈的兩名女兒。

 

 

轉載自: 晴報

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