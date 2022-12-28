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28/12/2022

新戲演吸毒街童 吳保錡認曾受誘惑

#吳保錡
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　　【晴報專訊】張國強、麥子樂和ERROR成員吳保錡等主演的微電影《足動生命》，昨日舉行首映禮。電影是以真人真事改編，在戲中飾演社工的麥子樂，拯救過不少吸毒街童，並帶領他們參加無家者世界盃，而保錡便是其中一位。保錡直認在現實生活中，曾受毒品誘惑，幸好他懂得拒絕，現希望借助電影發放正確信息及正能量。

 

保錡表示扮吸食毒品最辛苦。

 

　　吳保錡在戲中演繹吸毒的無家者，他直言角色十分具挑戰性，其中一場戲他要在鬧市中赤腳逃跑，令他十分難忘。保錡坦言曾受毒品誘惑︰「我由細到大都喺大埔長大，嗰時真係有人引誘過我，但係我知道可一不可再，電視真係灌輸好嘅教育，我睇得政府禁毒宣傳片多，所以我學識say no，仲有遇到壞人要大聲嗌救命。」

 

麥子樂落區探訪無家者

 

　　另外，保錡指拍攝時遇到最大困難是吸毒場口，由於道具毒品由葡萄糖製成，拍攝時要用鼻吸入，事後要用清水洗鼻腔，令喉嚨也受苦。他又表示拍攝前做足功課，分別參考古天樂在《門徒》中的演出，還有張家輝在《走投有路》那種認真得來帶點幽默的演繹方式。保錡又大讚麥子樂演技細膩，「我啲演技流於表面，似拍緊綜藝節目，但子樂和周君嘅演出令我大開眼界。」麥子樂為演繹角色，跟隨真實社工到深水埗探訪無家者，令他了解香港深層的社會問題。

 

（左起）保錡、周君、麥子樂和張國強等主演微電影《足動生命》。

 

 

轉載自: 晴報

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