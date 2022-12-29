  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
時事要聞FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫

29/12/2022

電視新丁獲台慶頒獎禮4項提名 JW王灝兒「打大佬」考驗意志力

#王灝兒
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】王灝兒（JW）去年跟無綫簽下經理人合約，歌手出身的她搖身一變成多功能藝人，既擔任兩輯《聲夢傳奇》導師，更憑處女古裝劇《痞子殿下》的「霍小妹」一角成功入屋，帶挈她在《萬千星輝頒獎典禮》中獲得四項提名，運氣暢旺；對此JW開心又興奮，形容過去一年的經歷就像「打大佬」，過程辛苦亦別有一番滋味。

 

 

　　32歲的王灝兒於2010年以歌手身份出道，代表作有《男人信甚麼》、《矛盾一生》等；去年涉足電視界的她，雖然外貌「鬼鬼地」，但在古裝劇集《痞子殿下》中卻能帶給觀眾新鮮感，拍劇經驗不多的她在《痞》劇首次做女主角，便成功入圍「最受歡迎電視拍檔」、「飛躍進步女藝員」，並分別以兩首劇集主題曲角逐「最受歡迎電視歌曲」，以一個電視圈新丁來說，有四項提名，成績相當不俗。

 

JW熱愛唱歌及拍劇，未來亦不排除參與更多影視工作。

 

JW拍攝《痞子殿下》的最大收穫，就是認識到周嘉洛、陳瀅及朱敏瀚成為好友。（資料圖片）

 

明白做演員艱辛

 

　　JW娓娓道來，「提名名單出爐之後，陳瀅告訴我，她連自己的名字都沒有看，就第一時間尋找我的名字，我真的很開心又感動。過去一年，我有很多新挑戰和新嘗試，就像打遊戲機，我覺得我在『打大佬』，因為我聽說過如果第一套劇就拍古裝，即是直接打大佬，所以我覺得自己level up了，在過去一年進步很多。」

 

　　然而，JW強調這個「大佬」一點都不容易應付。「以前做歌手，根本不了解一個演員有多辛苦，特別是在無綫拍劇，經常有人說很辛苦，但我總是不明白。雖然我拍MV也會拍十多個小時，但（跟拍劇）完全是兩回事。第一次拍古裝劇，我最高峰試過連續52小時沒有睡覺，加上拍古裝要穿幾層服飾，真的太熱，要有很強的意志力。」JW直言經歷這次日夜顛倒的拍攝工作後，終於感受到演員的辛酸，對他們亦多了一份尊敬。

 

想參與內地綜藝節目

 

　　JW跟陳瀅、周嘉洛、朱敏瀚及張頴康在劇中一拍即合，火花十足，眾人戲裏戲外都成為好友，難怪JW最想奪得「最受歡迎電視拍檔」一獎。「我們的真誠和友誼會感染到其他人，就算隔住熒幕也感受到，這才最罕有。」個人獎項方面，JW則想奪得「飛躍進步女藝員」，皆因她真心認為自己過去一年確實有很大進步，「我由一個歌手到做演員，再拍古裝劇及做《聲夢》導師，又創作自己的歌，原來我不停挑戰自己，希望所有事情都做得更好，所以我都頗為自己感到驕傲。」

 

　　近年不少藝人參與內地綜藝節目，JW亦蠢蠢欲試，「有機會我當然會爭取，不管是遊戲節目、做導師、唱歌或拍劇，我都會全程投入，會珍惜每一個機會，就算要我素顏上陣或24小時攝錄都可以。我沒有甚麼包袱，跟朋友在一起也經常不化粧，反而她們會說我沒有明星的形象。」不過JW參加綜藝節目亦有死穴，當聽聞有藝人在節目中要飲尿或吃豬糧，JW即嚇到面青，「最怕要我吃恐怖的食物，例如田雞。」

 

新歌加入拍拖元素冧男友

 

　　JW和男友葉韋彤（Tarzan）拍拖六年，雖然早前男友一家遭入稟呈請破產，但JW和男友的感情未受動搖，反而更為堅固。關於男友的家庭問題，JW盡量低調，不欲多談，「我同男友感情好穩定，所以繼續專注我們的事業。」JW每次談起男友都一臉甜絲絲，並感激男友對她的細心照顧及支持，「雖然我們工作都很忙，但完全沒有影響我們的拍拖時間，因為我們工作和生活好平衡，一定能安排時間陪伴家人、伴侶及朋友；而且我不是黐身的女友，會給大家私人時間，所以相處十分舒服。」何時計劃人生大事？「我們不心急，因為太多事想做，根本不夠時間，此刻感情穩定，都想為事業衝刺，先完成我想做的事情，之後才計劃。」為答謝男友支持，JW特別創作新歌送給男友，「這首歌好sweet，歌詞加入我們的拍拖元素，不過男友不會粉墨登場拍MV，他會害羞。」

 

JW和男友拍拖六年，早已融入男方家中。（資料圖片）

 

JW與周柏豪及泳兒同是《聲夢傳奇》導師。（資料圖片）

 

（資料圖片）

 

 

轉載自: 晴報

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#王灝兒

更多世事政情文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk