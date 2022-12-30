爆炒股蝕半億 肥媽呻義氣累事︰好肉赤

【晴報專訊】將於下月尾、農曆新年期間開騷的肥媽（Maria Cordero），最近自揭曾炒燶股票勁蝕5,000萬元。日前她接受《晴報》訪問時重提此事相當無奈，自認義字行頭，故信錯朋友︰「依家諗番都好肉赤，我有義氣，點知被朋友搵笨！」

肥媽經常在網上開直播，其YouTube頻道訂閱人數已突破20萬。



69歲的肥媽近日正密鑼緊鼓準備下月27、28日，假紅館舉行《肥媽面對面演唱會》。近日為個唱宣傳時，她披露在2016年完成告別演唱會後，卻因炒燶科技股慘蝕5,000萬，投資股票的股價竟由八元跌至八仙，最後更停牌，令她血本無歸，故她要復工撲水。日前她接受本報訪問，對於當年被騙的慘況依然歷歷在目。一向是義氣仔女的肥媽坦言︰「最衰自己信錯人，我個朋友話自己揸咗嗰隻股票嘅80%（股份），話輸咗會賠番畀我！」不過最後該名朋友申請破產，肥媽也不便追討經濟上的損失。

今年五月肥媽（左）孖李麗霞（黑妹）網上開騷，以學生妹造型唱歌。



不停開工賺錢最安心

肥媽擁有不少海外物業，早前介紹其位於沙巴的三千呎複式豪宅。



肥媽自言料不到朋友「唔熟唔食」，她表示︰「我有義氣，點知被朋友搵笨！（跌得好痛？）梗係！咁大筆錢，不過我都好好彩唔係炒孖展，如果我炒孖展會死呀！當時股市暢旺，5,000幾萬咁就無咗，依家諗番都仲好肉赤。」肥媽又指原本擁有過萬呎的辦公室，亦因股票失利而出售套現，但幸好所有海外物業早已供完。經此一役，肥媽復出積極工作，「當年一宣布退休，無咗老公（過身）又無埋啲錢，所以依家一得閒就做（工作）！」又認為上天也不想她退休。她自言雖然蝕了錢，幸好還有健康，可以繼續工作及散播正能量。