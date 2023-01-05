  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
時事要聞FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫

05/01/2023

上《獎門人》坐男藝人大髀 何超蓮一提竇驍即落閘

#何超蓮 #竇驍
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】已故賭王何鴻燊的千金何超蓮與內地男星竇驍拍拖三年，不時高調放閃，更多次傳出好事近，但近日驚傳情變。超蓮前晚錄影《獎門人新春感謝祭》，當被問到男友竇驍時，她即時落閘拒答，更牽強稱為免講多錯多。

 

與竇驍愛得高調的超蓮，忽然避談男友。

 

　　何超蓮、陳瀅及王灝兒（JW）等前晚錄影《獎門人新春感謝祭》，首次上《獎門人》的超蓮，玩遊戲時相當投入，在「坐波波」環節時，她來回跑去坐在男藝人大髀上，毫不錫身。超蓮受訪時表示向JW自薦上節目，又自爆因準備不足，臨時去買即棄內褲。本來有問必答的超蓮，當被問到與竇驍的感情時卻一直避談，問到分手傳聞，她表示︰「都傳過大肚啦，（感情穩定？）嗯，哈哈，我答咗㗎啦。（係咪會早過家姐何超雲做新娘？）無諗住答呢個問題，我咪答咗囉，我好有禮貌答呢個問題㗎。（男友有無求婚？）下一題！（會唔會幫家姐做伴娘啊？）下一題，我唔會跌落呢個陷阱嘅。」

 

 

超蓮連環坐男藝員大髀，不介意有肌膚之親。

 

情人節與媽媽度過

 

　　其後超蓮提到其經營的牛肉麵店，無論香港還是上海分店都未有因疫情而結業，即被問到有否為男友煮麵？超蓮落閘拒答︰「下一題。」她解釋因為不想跟大家分享感情事，並謂︰「我唔想講多錯多，（可以喺社交網發文澄清？）反正都係會被人亂寫，（農曆新年同情人節會唔會同男友一齊過？）下一題，其實情人節都可以同媽咪過嘅。」另外，JW和陳瀅透露三月開拍《痞子殿下2》前，將會與周嘉洛和朱敏瀚拍攝旅遊節目。

 

竇驍與超蓮拍拖三年間不時放閃，更孖住拍真人騷。（資料圖片）

 

轉載自: 晴報

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#何超蓮 #竇驍

更多世事政情文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk