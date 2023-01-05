上《獎門人》坐男藝人大髀 何超蓮一提竇驍即落閘

【晴報專訊】已故賭王何鴻燊的千金何超蓮與內地男星竇驍拍拖三年，不時高調放閃，更多次傳出好事近，但近日驚傳情變。超蓮前晚錄影《獎門人新春感謝祭》，當被問到男友竇驍時，她即時落閘拒答，更牽強稱為免講多錯多。

與竇驍愛得高調的超蓮，忽然避談男友。

何超蓮、陳瀅及王灝兒（JW）等前晚錄影《獎門人新春感謝祭》，首次上《獎門人》的超蓮，玩遊戲時相當投入，在「坐波波」環節時，她來回跑去坐在男藝人大髀上，毫不錫身。超蓮受訪時表示向JW自薦上節目，又自爆因準備不足，臨時去買即棄內褲。本來有問必答的超蓮，當被問到與竇驍的感情時卻一直避談，問到分手傳聞，她表示︰「都傳過大肚啦，（感情穩定？）嗯，哈哈，我答咗㗎啦。（係咪會早過家姐何超雲做新娘？）無諗住答呢個問題，我咪答咗囉，我好有禮貌答呢個問題㗎。（男友有無求婚？）下一題！（會唔會幫家姐做伴娘啊？）下一題，我唔會跌落呢個陷阱嘅。」

超蓮連環坐男藝員大髀，不介意有肌膚之親。

情人節與媽媽度過

其後超蓮提到其經營的牛肉麵店，無論香港還是上海分店都未有因疫情而結業，即被問到有否為男友煮麵？超蓮落閘拒答︰「下一題。」她解釋因為不想跟大家分享感情事，並謂︰「我唔想講多錯多，（可以喺社交網發文澄清？）反正都係會被人亂寫，（農曆新年同情人節會唔會同男友一齊過？）下一題，其實情人節都可以同媽咪過嘅。」另外，JW和陳瀅透露三月開拍《痞子殿下2》前，將會與周嘉洛和朱敏瀚拍攝旅遊節目。

竇驍與超蓮拍拖三年間不時放閃，更孖住拍真人騷。（資料圖片）