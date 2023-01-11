任慈善騷監製碌爆人情卡 黎諾懿邀「魔音」李佳芯獻唱

【晴報專訊】黎諾懿、賴慰玲及蔣家旻等昨日出席無綫籌款節目《慈善星輝仁濟夜》記者會，近年涉足幕後的諾懿首次為現場節目《仁濟夜》任監製，他表示會將短劇《仁濟心》以舞台劇方式在節目中演出外，又邀得老友李佳芯（Ali）及胡定欣獻聲，甚有驚喜。

首度擔任現場節目監製的黎諾懿表示壓力很大，他希望製作一個平凡中帶點不平凡的節目，於是邀請演藝學院出身的賴慰玲擔任當晚《仁濟心》舞台劇的導演。另外，諾懿笑言找來兩大「愛人」李佳芯及胡定欣獻唱︰「兩大視后好難請到，真係碌盡人情卡。」提到Ali有魔音始祖的稱號，諾懿說︰「我自己都係魔音，我唔敢話人，但我對Ali有信心。」

李佳芯被指是魔音始祖。（資料圖片）

賴慰玲有意幕後發展

同場的賴慰玲表示出任舞台劇導演很開心，感激諾懿對她甚有信心，即使大家有奇怪的構思，諾懿都會十分支持。至於出爐最佳女配角蔣家旻，表示屆時演出舞台劇心情緊張，問到若蔣家旻演出未如理想，導演賴慰玲可會鬧爆？賴慰玲即說︰「佢啱啱攞咗獎，唔會演得唔好嘅，亦唔使上堂進修。」她表示有興趣在幕後發展，又想過擔任戲劇導師，蔣家旻聞言說︰「如果佢開班，我同張振朗會第一時間報名。」

賴慰玲（右）對蔣家旻的演技充滿信心。