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13/01/2023

COLLAR慶祝成軍一周年 蘇芷晴學習與困難共存

#Collar #蘇芷晴
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　　【晴報專訊】女團COLLAR成軍一周年大日子，八位成員昨日舉行一連串慶祝活動，下午由尖沙咀出發舉行巴士巡遊，終點站於西九龍文化區舉行新歌《The Bright Side》發布會，沿途獲不少粉絲支持。

 

COLLAR昨日坐上觀光巴士出巡，沿途有不少粉絲。

 

　　COLLAR八位成員昨日以白色清純造型現身，坐上限定專屬觀光巴士「The Bright Side號」遊走市區，吸引大批粉絲圍觀，粉絲更即場唱出COLLAR的出道歌《CALL MY NAME》，期間有男粉絲徒步跟着巴士，由尖沙咀一直跑到去終點站西九文化區。而COLLAR沿途跟馬路上的途人揮手，又大聲祝大家新年快樂。

 

新歌寓意走出陰霾

 

　　COLLAR到達西九文化區草地上，以現代舞形式演繹新歌《The Bright Side》，歌曲由RubberBand編曲及監製。COLLAR受訪時表示十分榮幸︰「其實係偷師，平時睇RubberBand嘅演出都會好鼓舞。我哋都好想做到咁有感染力，可以傳遞一份信念畀樂迷。喺錄音過程中，佢哋畀咗好多指引我哋，令我哋表現出最真實嘅自己。」隊長沈貞巧（Gao）透露她們與RB還有合作，將於三月舉行的Clockenflap音樂節合體公演。

 

　　另外，MIRROR紅館演唱會事故後，蘇芷晴（So Ching）停工照顧受傷舞蹈員男友李啟言（阿Mo），團隊經歷不少風波後，COLLAR在新一年重新出發，而新歌正要帶出希望的寓意。昨日COLLAR以純舞蹈演繹新歌時，So Ching穿過呼拉圈像寓意走出陰霾。邱彥筒（Marf）說︰「每個人嘅感受都唔同，對於我嚟講呼拉圈係代表存在恐懼嘅舒適圈，想脫離，但後來發現應該共存，同身邊人一齊承擔。」So Ching則表示︰「呼拉圈代表一路以嚟面對嘅困難，開始時被困難帶住走，雖然走出咗依然被困難騷擾，所以要認清唔好當局者迷，最後我選擇與困難共存，唔想影響到我中心嘅思想。」COLLAR依然一條心。

 

So Ching穿過呼拉圈，有走出陰霾的寓意。

 

轉載自: 晴報

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