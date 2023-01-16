《毒舌大狀》票房全靠何啟華 黃子華怕惹官非唔敢爆肚

【晴報專訊】黃子華在賀歲片《毒舌大狀》中以毒舌伸張正義，與得力助手ERROR成員何啟華（阿Dee）和楊偲泳（Renci）的律政組合更火花四濺。三人合作十分開心，又表示因片中的法庭戲非常嚴謹，所以唸對白時皆不敢爆肚，以免牽涉法律責任。

去年，黃子華主演的《飯戲攻心》票房衝破7,700萬元，問他對《毒舌大狀》的票房會否信心大增？子華說：「有信心，我追求藝術成就，票房於我如浮雲。」何啟華坦言有票房壓力，「你睇下我啲MIRROR兄弟個個都咁勁，個個都幾千萬票房，但今次有子華神就定好多，總之唔好輸畀MIRROR。」子華與楊偲泳笑言票房靠晒阿Dee，Renci說：「阿Dee啲fans話會包辦百幾二百萬票房，所以壓力喺晒『一哥』度。」

（左起）Renci、子華及阿Dee在戲中伸張法律公義。

MIRROR及ERROR成員每次拍戲，他們的粉絲皆準備大量美食應援劇組，子華笑說：「唔係何啟華萬歲，係何啟華團隊（粉絲）萬歲，佢哋嗰啲（美食）直頭米芝蓮級數。」而阿Dee與Renci拍攝時乘機向子華偷師，但三人皆表示不敢胡亂爆肚，子華說︰「法庭戲好嚴謹，每句對白都有證據、有邏輯，每場法庭戲都有大狀或者顧問睇住，我哋唔夠膽改（對白）呀，萬一改咗可能牽涉法律責任，被人告點算呀！」回想NG鏡頭，子華表示有場法庭戲最難忘，「嗰場我講咗一大段戲，講完後導演（吳煒倫）突然好大聲鬧一個飾演陪審團嘅演員，原來因為佢一啲動靜，搞到成場戲重新拍過，我識咗導演咁耐，都未見過佢鬧人。」而Renci亦擔心出錯會「累街坊」：「第一日收到劇本，我即刻背到滾瓜爛熟，每句對白都入晒腦。」

阿Dee自言雖然坐在後面，但不敢掉以輕心。

楊偲泳擔心累街坊

至於飾演師爺的阿Dee，雖然經常坐在後面，但不敢掉以輕心，「我郁多少少就好覺眼，所以唞氣唔敢唞咁大，眼又唔敢眨，雖然明知個focus喺前面，但我喺後面都要做少少戲，係好好嘅訓練。」子華大讚戲中多位新晉演員：「佢哋真係好古怪，又有熱誠，嗰個王丹妮好似返學咁，大家鬥高分，話要研究演技，仲講到話要為演戲死！使唔使呀，真係好恐怖，佢哋係食錯嘢定係新冠令到佢哋咁樣呢？」認真搞笑。

子華大讚王丹妮對演戲非常認真。