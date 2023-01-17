勤力做直播吸20萬粉絲 肥媽圓亡夫遺願做KOL忘憂

【晴報專訊】憑煮食節目《食平D》系列入屋的肥媽（Maria Cordero），將於本月27、28日假紅館開騷。近年先後經歷丈夫離世、投資股票被騙半億等悲慘遭遇，一向正能量爆燈的肥媽盼以歌聲掃走負面情緒，同時全力發展個人FB同YouTube頻道，「老公臨終前，知我唔捨得會頂唔順，叫我搞社交平台，開直播有贊助、有錢收，家人得閒會捧場同我傾偈，所有唔開心嘢都唔記得晒！」下月踏入69歲的肥媽，甚懂得活在當下的真理。

《肥媽面對面演唱會》原定在去年三月舉行，但因疫情延至今年農曆新年才演出。為迎合節日氣氛，肥媽的個唱有不少改動，「我將成個rundwon改晒，會有新年氣氛，廣東歌、國語歌、新年歌乜都有，總之就跨年代，大家因為疫情忍咗三年，今次可以玩餐飽！」個唱集合老中青三代歌手，包括李麗霞（黑妹）、馬浚偉、《中年好聲音》參賽者及《聲夢傳奇2》亞軍黃洛妍（Janees）等，Janees更將首度踏上紅館舞台。肥媽睇好Janees這位樂壇新一代，「Janees未報名參加《聲夢2》之前，陳欣健已經介紹佢畀我識，佢真係唱家班，直情係女版側田！」

預告唱《憑著愛》獻老公

然而，與肥媽相處21年的老公Rick於2020年底離世，今次開騷缺少另一半支持，肥媽坦言早已接受。「老公精神與我同在，好多嘢唔完美都要放手，無嘢係永遠，要珍惜以前嘅美好回憶；上次我為Uncle Ray個騷演出，咁啱係老公一周年死忌，我喺台下喊，當時有人叫我醒下！」對於上天搶走Rick，會否覺得不公平？肥媽抱正面心態面對，「我覺得個天對我好好，能夠同老公相處咗20幾年，尤其佢喺臨終前，千叮萬囑叫我繼續搞FB同YouTube，佢知我唔捨得佢，會頂唔順。」

雖然不捨亡夫Rick，但肥媽答應對方會開心度過每一天。（FB圖片）

肥媽坦言每次開直播時也能轉移視線，暫時忘卻思念亡夫的傷痛，而她的YouTube頻道至今已吸引逾20萬追蹤者。「網民好好，會傳私人訊息分享自己嘅問題同我傾，身在世界各地嘅屋企人，有時都會亂入留言、傾下偈；我直播唱歌或煮嘢食，又有贊助有錢收，真係所有唔開心嘢都唔記得晒！」她透露，將在個唱中演繹《憑著愛》悼念亡夫，「以前每次開騷佢都會幫手打鼓，今次會有一個環節紀念佢，我唱《憑著愛》畀佢聽，其實我哋無分開過。（怕不怕屆時淚灑紅館？）唔會，到時有咁多觀眾，因為疫情抑壓咗三年，我衷心希望大家喺紅館開心過一晚！」

肥媽經常在YouTube開直播做「教煮」，又跟粉絲分享生活日常。（網上截圖）

肥媽表示將思念老公的精神，投放在做直播及照顧家人。

踏入2023年，不少歌手陸續開騷，問到可有售票壓力？跑慣江湖的肥媽非常淡定，「我未驚過，好多鍾意我嘅粉絲都有咁上下年紀，一定畀得起錢買飛。」肥媽近年的廚神形象深入民心，會否擔心影響唱歌事業？她說︰「我算係煮出彩虹，又識唱歌又識煮嘢食，有好多粉絲都聽我唱歌長大，所以無擔心過！不過開兩場真係無錢賺，我以前去新加坡、馬來西亞、拉斯維加斯呢啲有賭場嘅地方唱歌先賺到錢，以前每年開幾十場，可惜過去三年因為疫情停晒。」她透露完成個唱後，會「巡迴」各國探望家人，享受親子時光。「我啲仔女喺英國、美國、澳洲各地，仲有一班孫仔、孫女，個個都好需要我去照顧、煮嘢畀佢哋食，嚟緊如果去有親人身處嘅地方登台，我就會收平啲，有得唱歌又有得探親，你話幾開心！」

無視負評珍惜每一天

提到家人，肥媽指早前孫女私下放在社交網的比堅尼性感照遭公開，笑言孫女經一事、長一智。「孫女好嬲，但我同佢講，你擺上雲端已經無晒私隱，人哋喺網上點寫都得，要睇自己心態，所以佢哋唔適合做娛樂圈。」肥媽近年經常成為網絡話題，除了被封為「女MC」外，她早前自爆因信錯朋友，炒燶股票勁蝕半億，卻惹來網民嘲諷她扮慘。談到如何面對網絡負評，她強調會自行過濾，「見到呢啲嘢（負評），梗係唔睇、唔理啦！睇下人哋讚自己嘅評語好過，但依家啲人就係面皮太薄，太在意人哋講乜！」肥媽在娛樂圈打滾近40年，心理質素強大，面對外界的冷嘲熱諷，她只會一笑置之，「每日要過得開心，先對得住自己。」

肥媽前年在Uncle Ray榮休騷演出時，撞正亡夫死忌也忍痛落力獻唱。（FB圖片）

去年尾兩位孫女來港，肥媽帶她們飲茶大歎一盅兩件。（網上截圖）

肥媽與契仔陸浩明結伴出席台慶頒獎禮，一身翠綠造型充滿個人特色。（FB圖片）