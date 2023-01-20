譚旻萱談新年願望 劉沛蘅年廿八掉舊愛信物

【晴報專訊】劉沛蘅（Hillary）和譚旻萱（Mandy）兩位新潮女性，依足農曆新年傳統，在年廿八洗邋遢，更下定決心斷捨離，與洪卓立愛得甜蜜的Hillary首要清走前度舊物。愛狗如命的兩人，更會為愛犬買新衫過兔年。

劉沛蘅和譚旻萱為迎接新年而大掃除，與洪卓立拍拖一年、感情穩定的Hillary，坦言為免「篤眼篤鼻」，首要清走舊愛的物品。Hillary表示︰「都係啲手作嘢，又唔實用，趁新年前掉晒佢。」她又希望與男友情侶檔搵真銀。至於熱愛網購的Mandy，自爆過去買下大堆多餘衣物，「太多衫塞爆衣櫃，有啲仲未剪牌，靚嘅捐去慈善機構，殘舊嘅就剪嚟當地布用，用到盡。」她又笑言清空衣櫃才可以買新衫。

Hillary和洪卓立拍拖近一年，不時放閃。（資料圖片）

Hillary和Mandy都是愛狗之人，Hillary更為愛犬準備過年，除了帶牠們洗邋遢又會添新衣。而訪問當日，Hillary帶同十歲愛犬Baileys現身，而Mandy亦帶住十歲唐狗Mui Mui到來，她透露朋友到外地公幹，故暫時做狗保母。Mandy說︰「Mui Mui唔會亂吠，又唔會喺屋企去廁所，所以唔使擔心佢周圍屙。」Hillary聞言表示十分羡慕，「我屋企有四隻狗同兩隻貓，每日返屋企就係不停抹，好多時都會踩到佢哋啲便便，不過我會安慰自己踩『金』好呀！」

互相交流湊狗經

談到狗狗，大家都滔滔不絕，Mandy更表示想當馴犬師，又透露經常收看一些訓練犬隻的節目，故對馴犬知識略知一二。Mandy說︰「我對狗狗好有耐性，但我做唔到獸醫，因為我驚血，唔係驚被咬到流血，而係驚見到狗狗受傷流血。我一直有留意馴犬師嘅課程，如果要讀，最適合去澳洲，雖然未來一年無法實現，但呢個係我嘅人生目標。」她現時會全力發展演藝事業，計劃新一年學唱歌、跳舞，好好裝備自己。





Hillary（左）和Mandy帶同狗狗一起做訪問，狗狗都十分乖巧。

Hillary為乖巧的愛犬Baileys洗白白迎接新年。