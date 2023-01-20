為哥哥紀念專輯打頭陣 盧瀚霆翻唱張國榮《偷情》致敬

【晴報專訊】男團MIRROR成員「教主」盧瀚霆（Anson Lo）前晚在IG向「神徒（Anson Lo粉絲）」報喜，原來他參與環球唱片推出的紀念張國榮（哥哥）離世20周年專輯《REMEMBERING LESLIE》，翻唱哥哥舊作《偷情》。Anson Lo留言︰「能夠翻唱這首歌是我的榮幸，你們期待嗎？」

Anson Lo為哥哥紀念專輯打響頭炮，絕對是事業里程碑。（資料圖片）

盧瀚霆早前在叱咤頒獎禮首奪「我最喜愛的男歌手」，上周獲歌迷組織「盧瀚霆國際後援會」安排「教主雪糕車」遊走全港街頭免費派軟雪糕，與市民分享喜悅。工作忙不停的Anson Lo日前在IG發布一張工作花絮照，化身「劇透撈」留言︰「一星期之內會有驚喜發生，你估係咩？估中有獎！」前晚，Anson Lo終於開估，原來他翻唱張國榮在96年推出的歌曲《偷情》，在虎年尾聲向神徒送上超級驚喜。他寫道︰「能夠翻唱這首歌是我的榮幸，你們期待嗎？」今年4月1日是哥哥離世20周年，哥哥所屬的環球唱片將推出《REMEMBERING LESLIE》專輯，大碟收錄的歌曲，全部由新世代年輕歌手翻唱哥哥的經典作品。打頭陣的Anson Lo翻唱《偷情》，還會新添rap部分，由他親自填詞。

《偷情》首張宣傳照中，哥哥的側面若隱若現，充滿神秘感。（IG圖片）

神徒大讚驚喜新年禮物

神徒們得悉偶像有新搞作大為興奮，紛紛留言「好大驚喜嘅special project（特別企劃）」、「好犀利嘅新年禮物」。不過，有樂迷卻擔心加入rap部分的新版《偷情》，未必能完全融入哥哥的經典。昨晚《偷情》推出先導宣傳片，歌曲今午在各大音樂平台上架，MV則在今晚於YouTube發布。

Anson Lo在先導宣傳片中「玩火」，獲神徒大讚表情殺死人。（IG截圖）