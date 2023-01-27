《愛•回家》龔水情侶裝賀年 呂慧儀 張景淳 期待乖仔「龔丸」出世

【晴報專訊】兔年開工大吉！《愛•回家之開心速遞》的「龔燁」張景淳及「熊若水」呂慧儀（阿蟹）「合體」向《晴報》讀者拜年，張景淳祝各位身體健康，阿蟹希望大家兔年行大運！龔水CP合作五年，默契十足，在粉絲心目中更是襯到爆的一對，二人感激「龔水黨（粉絲）」的愛，更十分期待劇中兒子「龔丸」的來臨！

張景淳與呂慧儀合作無間，今次接受「龔水CP默契大考驗」自然難不倒他們。景淳和阿蟹對彼此的生日日期及星座瞭如指掌，皆因每年生日，劇組都會為演員慶生，所以輕鬆過關。景淳取笑阿蟹是超級典型的處女座，有潔癖的她更是消毒噴霧不離身，入廠即狂噴，相當誇張；阿蟹即時反擊，大爆水瓶座景淳「腦洞」之大，拍劇對戲時會突然放空，阿蟹惟有靜待他如何演繹，自己即時接招。談到對方喜歡的顏色、食物及放假最愛做的事，二人均即時答對，可見十分了解對方。

阿蟹與景淳對彼此的喜好瞭如指掌，默契十足。（影片截圖）

望《愛•回家》拍多十年

提到新年如何度過，他們表示劇組每年放三日新年假，會趁機會好好休息，初四開工後便會返錄影廠互相派利市。景淳說︰「我家人唔喺香港，新年都係同朋友聚下，身邊好多朋友都結晒婚，我仲可以厚顏無恥咁逗利市！」龔水CP由相遇、拍拖到結婚，過去一年有不少劇情都令二人關係泛起小漣漪，景淳說︰「由情侶去到新婚夫婦，講肉緊就一定係戀人未滿嘅階段，睇到人牙癢癢咁，結婚前後就比較小品式，現實生活中相信好多人都有共鳴，有經歷嘅人睇就最合適。」

龔水未來的兒子「龔丸」黃俊豪，曾穿越探望父母。（IG圖片）

阿蟹則笑言，龔水新婚後，粉絲最牙癢癢的是兒子「龔丸」何時出世，曾有劇情描述黃俊豪飾演的成年「龔丸」穿越回到過去，探望父母龔水。阿蟹指編劇團隊天馬行空，劇情走向說不定；景淳則說︰「我諗暫時未使寫《愛•回家之BB來了》，因為編劇可以安排佢（龔丸）隨時嚟探你。」阿蟹笑言︰「其實都幾驚，不過畀觀眾好多想像空間，我希望《愛•回家》可以拍多十年、八年，拍到我個仔18歲啦！」

感激「龔水黨」無限量支持

觀眾見證龔水CP由初吻到修成正果的每一步，二人的粉絲「龔水黨」更是無限量支持，每逢大時大節，例如龔水的生日、結婚周年、拍拖紀念日等，粉絲均大灑金錢安排應援活動，例如應援巴士廣告等，令龔水非常感動。阿蟹說︰「我覺得好窩心，感覺《愛•回家》一星期播足七日，就好似龔水陪喺佢哋身邊每一日咁，我好感恩佢哋睇得咁投入、咁肉緊，幫我哋慶祝結婚周年、情人節咁，係好甜蜜嘅一件事。」景淳表示龔水黨五年來的支持，對他的真實人生亦非常重要，皆因粉絲一直關注他的事業，給予無窮無盡的支持；他期望未來與龔水黨一路同行，成為彼此的力量，「其實有時收工返到屋企，無論開心唔開心，上社交媒體睇下粉絲tag我哋啲咩、剪咗咩新片咁，反而係我哋依賴佢哋，睇到大家對劇情嘅回響，亦吸收到大家嘅力量。」

龔水黨出錢出力熱心應援，阿蟹與景淳特地在應援巴士廣告前打卡答謝。（IG圖片）

問到龔水黨會否因太投入，而希望龔水CP戲假情真，成為真情侶？阿蟹說︰「其實佢哋（粉絲）一路都係（有此想法），但又好難喎！首先，每個人都有自己生活，當然劇情（給粉絲）好多想像空間，好似上帝有枝筆去寫呢個故事；但人生無呢枝上帝之筆，而且無時間（拍拖），我真係好忙，拍好啲戲先啦！」身旁的景淳認同說︰「佢話咩就咩啦！」