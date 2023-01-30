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30/01/2023

拍《大誠實家》獲李敏激讚 王智德望升呢男一︰最緊要有機會

#MIRROR #王智德 #大誠實家
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　　【晴報專訊】MIRROR成員王智德（Alton）演出的ViuTV劇集《大誠實家》現正熱播，演戲經驗尚淺的Alton，與劇中女友李敏受訪，獲女方大讚演出有驚喜。對於在《繩角》、《I SWIM》等劇集均要騷肌，Alton今次終於「封胸」，他寄望早日做男一︰「最緊要有工作機會同有得發揮！」

 

 

　　《大誠實家》由蔡瀚億、何啟華及王智德等主演，故事天馬行空，探討說謊對社會及人生的影響。Alton飾演絕不說謊的社工，是名副其實的「大誠實家」；飾演Alton女友「綠茶」的李敏，大讚Alton的角色性格近乎完美：「佢好誠實兼且值得信任，不過劇中我同前度分開，先同佢一齊，好似當佢水泡。」問二人可有親熱戲？Alton笑言沒有激情場面，李敏更稱︰「我哋淨係有同床瞓覺場面！」Alton補充︰「我哋雖然係情侶，但係都唔想夾硬嚟（激情戲），劇本未推進到嗰個位。」

 

笑劇中髮型似貴婦狗

 

　　Alton表示，若劇情需要，他絕不介意拍攝接吻鏡頭，「我作為演員做乜都得，喺劇中我都要氹李敏，但重點唔係靠身體接觸，要靠情緒。（你氹女仔好叻？）呢啲唔係由我講，自己一路學習中！」李敏大讚Alton有風度：「今次同Alton演情侶好驚好緊張，始終佢咁紅、咁多人關注，不過拍攝時Alton好尊重我，唔會高高在上，亦無距離感，係一個好對手，覺得佢現實中都會係一個好好嘅男朋友。」身旁的Alton聞言表現謙虛，又透露從小到大也在「女人堆」中成長︰「我都係盡力做，細細個喺屋企已經做人哋細佬、阿仔同男友，都被人挑剔，永遠都唔會滿分。」

 

 （左二）梳「貴婦狗」髮型，與蔡瀚億（中）、何啟華（右二）合作。（資料圖片）

 

劇中，Alton雖是完美情人，但與女友李敏的關係卻備受考驗。

 

　　去年在《繩角》、《I SWIM》等劇集要曬肌示人，Alton在《大》劇終收起身材，「之前拍劇都係運動主題，點都有體力勞動，好似游水、打拳或打排球（《男排女將》），今次文戲，每次開工前都諗『今日係純做戲』。（想升呢做男主角？）想，做呢行最緊要有工作機會。（想公司快啲畀機會？）最好啦，唔止我，全部演員都想有機會，最緊要有得發揮。」他又搞笑說：「今次我整咗好鬈、好過癮嘅髮型，粉絲話我好似貴婦狗。」李敏即說：「但我覺得好似外國人，好有型！」問Alton愛喜劇還是運動劇？他表示︰「兩樣都鍾意，喜劇要睇可唔可以臨場擦出火花，運動劇種有高低起伏，係另一樣嘢。」他希望演更多感情戲，「演技要磨練，我畀咗第一次李敏。」李敏再大讚Alton：「我哋演對手戲好自在、好生活化，感覺佢唔似啱啱開始拍劇，感情表達上好老練。」再獲拍檔讚揚，Alton亦投桃報李︰「我要請食飯喇！」

 

Alton在《I SWIM》飾演羅力森，經常於泳池邊曬肌。

 

轉載自: 晴報

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